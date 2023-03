METEOROLOG ČUBRILO NAJAVIO PROLEĆNE TEMPERATURE: Živa ide iznad 20 stepeni! Ali sve se menja od ovog datuma, STIŽE NOVO ZAHLAĐENJE

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu do kraja meseca, najavio prolećne temperature, pljuskove ali i novo zahlađenje.

"Posle vrlo hladnog jutra u petak tokom dana pretežno sunčano uz slab vetar, dok bura na Jadranu tokom dana slabiti. Dnenvi maksimum od 6 do 12 stepeni Celzijusa, na jugu oko 15 stepeni Celzijusa. Noć ka suboti ponovo hladna uz rizik od pojave kasnog mraza i to posebno u konkavnim oblicima reljefa (kotlinama, nizijama, uvalama) gde će se hladan vazduh kao teži nagomilavati i tamo se lokalno očekuje mraz i do -4 stepena Celzijusa", napisao je meteorolog Čubrilo na Fejsbuku.

Za vikend je najavio pretežno sunčano i toplije vreme, sa temperaturama do oko 18 stepeni.

"U subotu tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar će okrenuti na slab do umeren, južni ili jugoistočni. Dnenvi maksimum od 9 do 16 stepeni Celzijusa.

Drugog dana vikenda još malo toplije. Jutro hladno ali uglavnom bez mraza, a tokom dana maksimum do oko 18 stepeni Celzijusa. Posle podne na zapadu regiona malo više oblaka", objavio je meteorolog.

Kako je naveo, početkom naredne nedelje moguća je i pojava kiše ili pljuskova.

"Početkom sledeće nedelje se nastavlja prijatno, prolećno vreme. U ponedeljak uz nešto više oblaka makismumi malo niži, uglavnom do 8 do 14 stepeni Celzijusa. Ređa pojava kiše ili pljuska će ponegde biti moguća od ponedeljka uveče do srede posle podne. U drugom delu nedelje još toplije uz masismume koji će se uglavnom kretati od 13 do 20, a lokalno i do oko 23 stepena Celzijusa", napisao je meteorolog Čubrilo.

Dalje je najavio da je posle 25. marta moguće pogoršanje vremena i zahlađenje.

"Za sada posle 25. marta stoji signal za pogoršanje vremena, padavine i zahlađenje i takvo vreme bi se moglo zadržati do kraja meseca. Snaga tog mogućeg zahlađenja će se preciznije moći odrediti tek ukoliko negde oko 21. marta signal za njega i dalje bude bio prisutan", zaključio je on.

(Kurir.rs)