IMALA SAM BEDNU PLATU KAD SAM BILA IZBEGLICA, BILA SAM KAO KOSTUR SA 43 KILOGRAMA! Potresne reči žene koja je preživela pakao

Desetine hiljada ljudi izbeglo je tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Uglavnom su u Srbiju dolazili iz Hrvatske i BiH. Ljudi su ostavljali sve što su imali, ovde su imali status izbeglica, a kako im je bilo - samo su oni znali.

Jedna žena na Tviteru opisala je kako je izgledao njen život kada je izbegla 1991. godine, kada je imala samo 21 godinu. Napisala je da je imala grozna iskustva i da joj je bilo veoma teško, da je živela na rubu egzistencija ali i - diskriminisana.

- Jedino čega se u stvari sećam da sam kao izbeglica imala besplatno je prevoz neko vreme. Radila sam u video klubu na crno, naravno. Gazda nije plaćao prevoz. Plata katastrofa mala, daš mami odma da rasporedi. Ja sam na posao išla bez dinara, kakva kava ili jelo.

- Radila do 21:00, do 23:00 čekala autobus. Jedan šofer je strašno mrzeo izbeglice, nije hteo da uvaži taj moj pokaz za prevoz. Pa je došlo dotle da me ponižava da je autobus glasao hoće li me povesti ili izbaciti, mene devojku od 21 godinu, uveče u 23:00.

- Sećam se tada sam pala na 43 kg, ja 1. 70 visoka, živi kostur. Zbog svega što nam se dešavalo. Prvi put razbolela, možda je ovo što me sad snašlo tada počelo. I kad mi neko priča o nečemu. Mojoj porodici, meni koji smo sve sami pošteno plaćali i nigde stigli, ništa napravili. Poludim.

Njena priča rastužila je mnoge.

- Sudbina vas je baš šutirala.

- Ljudi su, generalno idioti. Ako im se pruži prilika da te zgaze, učiniće to. Jako je malo onih koji to ne bi učinili. A o onima, od kojih možeš očekivati da pomognu.... Lampom da ih tražiš u mrklom mraku. Ali, sve se izdrži. Želim ti svako dobro.

- Ti si heroj! - pisali su joj ljudi.

Kurir.rs

