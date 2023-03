"SUPER JE STAN, TU SAM 2 GODINE, ALI ONDA SE POJAVIO BIVŠI MUŽ" Mladić se našao u neverovatnoj situaciji, traži SAVET

Podstanari se često susreću sa bahatim stanodavcima, problemi mogu da budu različiti, a sada se jedan mladić oglasio sa svojom pričom i neverovatnim slučajem koji ga je zadesio.

Naime, kako je objasnio, on je kiriju plaćao gazdarici, ali onda se pojavio njen bivši muž koji takođe želi novac.

"Super je stan, tu sam skoro 2 godine ali u januaru se pojavio bivši muž od gazdarice stana i on sada hoće celu kiriju jer nije je primao pre, a ona pristaje na pola pola ali nikako da sve ide njemu.

Razlog za ovu njihovu (konkretno njegovu) nenormalnost je jer je ona to izadavala godinama unazad, a on nije primao kiriju pa sad kao da mu se vrati to. On je mene toliko smarao sa tom celom pričom, a mene potpuno boli k*rac, nemam ništa sa njima pa ne znam šta da radim.

Ja sam ugovor i svu komunikaciju vršio sa njom od početka tako da je ona tu glavna i kako ona kaže to i radim ali problem je što ovaj njen bivši muž dolazi u stan i on insistira na celu kiriju i da skroz odsečemo gazdaricu jer ona je ovakva i onakva.

je l ima neko ideju ili sličnu situaciju", upitao je on na Reditu.

foto: Printscreen/Reddit

Potom su korisnici ove mreže probali da ga posevatuju i nađu rešenje za njegov problem.

"S kim imaš ugovor njemu i plaćaj, čuvaj priznanice, a oni nek se j*bu kako hoće, ne interesuje te. Imaš pravo na neometano uživanje tog prostora i kaži mu da ćeš da ga prijaviš policiji za uznemiravanje ako se opet pojavi i da šta ima može da ti se obrati u pisanoj formi. Njihov razvod njihova stvar. Uostalom, šta ako laže", napisao je jedan korisnik ove mreže.

"Kaži im da ćeš novac za kiriju ostaviti kod obližnjeg advokata, a oni neka idu kod njega i neka se dogovore. Tebi dobro, a i advokatu dobro, jer si mu upravo nabacio posao", glasio je još jedan od komentara.

Potom se opet oglasio autor objave i pojasnio šta se još dešavalo.

"Svašta moguće mi je napričao, a i suptilno pretio, ne nužno meni ali kao da si se poneo ovako ili onako bilo bi toga i toga, znam ljude itd... Tako da to za prijavu policije ne bi prošlo najbolje ali ako on ne prihvati samo pola kirije onda moraće do toga da dođe.

Ovo za pisanu formu je super fora jer lik me davi i smara svaki put, a sto se laganja tice to znam da ne radi jer je doneo papire za razvoj i za podelu imovine tako da je to legit, ali opet, nije moja stvar", pojasnio je on.

(Kurir.rs)