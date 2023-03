SRBIN DOBIO POZIVNICU ZA SVADBU I OD TADA KIPTI OD BESA: Mladenci napisali da žele samo keš, a za goste imaju i JEDNO NAREĐENJE

Sezona svadbi se približava, a mnogi parovi koji planiraju već u aprilu da naprave svoje venčanje iz snova su poslali pozivnice gostima.

Jedan mladi par iz Beograda, koji pravi svadbu krajem aprila, juče je poslao pozivnice gostima. Međutim, sudeći po komentarima zvanica, ni pozivnice očigledno nisu što su nekad bile.

- Dobio sam prelepu pozivnicu u belo-zlatnoj koverti na čijoj poleđini ispod prezimena moje porodice piše da na svadbu pozivaju mene i suprugu, a velikim slovima su dodali da decu ne dovodimo - priča nam Beograđanin S. K. i dodaje:

- Kad sam to pročitao zanemeo sam. Prvi put vidim da neko piše na pozivnici da deca ne treba da dolaze na veselje. Još veći šok je bio kada sam otvorio kovertu, a unutra na poleđini piše da mladenci od poklona primaju samo pare! E, tu sam stvarno pobesneo. Ja mogu da razumem da neko pravi to veselje i da zaradi nešto, ali da bez imalo srama napišeš gostima da primaš samo pare.

Dodaje i da zna da mladenci tek treba da kupe svoj stan.

- S jedne strane i to mogu da razumem, pa i da se najbližoj rodbini naglasi da bi voleli da dobiju novac jer će im značiti kada kupuju stvari za stan koje im se sviđaju, ali da to napišeš na pozivnici, to ne mogu da razumem. Pa i ja nisam imao stan kada sam pravio svadbu, pa nisam gostima naređivao šta da mi donesu. Kakva su ovo vremena došla - ističe naš sagovornik:

- Znam i da ta veselja nisu možda najprikladnija za decu, naročito onu manju, ali zar nisu deca krune svake ljubavi. Ne znam zašto bi deca smetala na tom veselju. Nisam jedini čovek starijeg kova koji je pozvan na to venčanje i koga je ova koverta neprijatno iznenadila. Svi smo ova dva naređenja komentarisali i gotovo da se nikome nije dopalo - poručio je Beograđanin i zaključio da se vremena menjaju.

