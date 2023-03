ANTIVAKSERI OPET ZARAĐUJU NA IVERMEKTINU?! Propagatori leka za konje vratili se na velika vrata OVAKO SE IGRAJU ŽIVOTIMA LJUDI

Srpski teoretičari zavere, među kojima prednjače doktori, pa i oni sa zvanjem profesora fakulteta, našli su novi način da zarade na lakovernima - objavili su knjigu kojom promovišu uzimanje ivermektina da bi se navodno štitilo od kovida i smrti.

Ivermektin nigde nije registrovan za tu namenu, a čak i u malim dozama može dovesti do kome ljude koji su na terapiji protiv visokog pritiska od koga boluje polovina Srbije, ali i na nekim drugim lekovima.

Propagatori korišćenja leka za stoku vraćaju se na velika vrata.

foto: Privatna Arhiva

- Ivermektin zabranjeno blago - neupotreba ivermetktina povećava rizik obolevanja od kovida 12,5 puta, a rizik od smrtnosti sedam puta - promoviše udruženje Lekari i roditelji za nauku i etiku (LRNE), dobro poznato po doktorima antivakserima, koji su i u opskurnoj Vajber grupi davali savete za upotrebu ivermektina, opasnog za uzimanje na svoju ruku, koji nigde nije ni odobren za lečenje kovida.

Prof. dr Saša Trailović, šef Katedre za farmakologiju i toksikologiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, koji je doktorirao na ivermektinu, ističe da se ovaj lek kod ljudi koristi za lečenje mikrofilarioza, parazitskih infekcija koje se javljaju u tropskim i suptropskim predelima.

prof. dr Saša Trailović foto: privatna arhiva

- Ivermektin sam po sebi, ukoliko se uzima u preporučenim antiparazitskim dozama u odnosu na telesnu masu (200 mcg/kg) nije toksičan. Međutim, ukoliko pacijent istovremeno uzima neku terapiju protiv hipertenzije (povišenog pritiska) ili neke antimikrobne lekove (inhibitore transportnih sistema ili mikrozomalnih enzima jetre), tada čak i te antiparazitske terapijske doze mogu biti opasne za ljude. Naravno, predoziranje je još opasnije. Posledice interakcije mogu biti od blage depresije centralnog nervnog sistema do kome. Dakle, nije neophodno predozirati ivermektin, jer mnogo ljudi dobija antihipertenzivnu terapiju ili antimikrobne lekove koji mogu interagovati sa ivermektinom - objašnjava za Kurir prof. Trailović.

"NISMO SLUGE SISTEMA" - Prvo izdanje knjige "Ivermektin zabranjeno blago" posvećujemo našim preminulim kolegama i građanima, sa žaljenjem što nismo mogli da im pomognemo. Nadamo se da će ova knjiga otvoriti novo poglavlje medicine koje će dovesti do preokreta u rešavanju medicinskih problema tokom tzv. pandemija na način da lekari ne budu sluge farmakoindustrije i slepi poslušnici sistema, već humanisti i stručnjaci kojima će život i zdravlje pacijenta biti jedini i glavni cilj. Zbog toga će autori nastaviti s daljim istraživanjem i praćenjem ove teme i na globalnom nivou - piše u opisu knjige.

- Posebno napominjem da nema nikakvih farmakodinamskih dokaza da ivermektin poseduje bilo kakve pozitivne farmakološki dokazane efekte kod infekcije virusom SARS-CoV-2. I ne može da spreči infekciju! Velika količina podataka na koje se pozivamo je dostupna iz Centra za trovanje u Oregonu, u SAD, i publikovana u jednom od najcitiranijih medicinskih časopisa na svetu Nju Ingland džornal ov medisin „Toxic Effects from Ivermectin Use Associated with Prevention and Treatment of Covid-19, 2021".

Inače, u Oregonu su u jeku pandemije bile pune bolnice onih koji su se predozirali ivermektinom uvereni da leče kovid, pa su zdravstvene vlasti apelovale na ljude da ne koriste lek za konje! A prema podacima Udruženja za hipertenziju Srbije, gotovo 50 odsto stanovništva Srbije boluje od povišenog krvnog pritiska, što je praktično svaki drugi stanovnik.

Prof. dr Radan Stojanović foto: Printskrin

Da za ivermektin i nema standarda, pa ni propisane doze jer ga i nema u protokolima lečenja, ističe klinički farmakolog prof. dr Radan Stojanović.

- Baš pre 15-ak dana u renomiranom časopisu JAMA objavljeni su rezultati istraživanja koje nesumnjivo dokazuje da ivermektin nema nikakvog efekta u lečenju kovida. Istraživači su niske doze ivermektina davali kovid pacijentima i efekte leka su upoređivali sa placebo grupom, koja ga nije dobila. Utvrdili su da nikakve razlike u vremenu oporavka nije bilo između ove dve grupe pacijenata - objašnjava prof. Stojanović i dodaje da je još jedna velika studija o tome kako ivermektin utiče na progresiju blage do umerene forme bolesti kod pacijenata sa komorbiditetima isto potvrdila - nema efekta.

U SAD je, navodi prof. Stojanović, rađena Aktiv 6 studija, a u Evropi Principal i nijedna od njih ne ukazuje da ivermetktin može biti od pomoći tokom kovida.

Ovaj antiparazitni lek nije odobrio ni američki (FDA), ni evropski regulator (EMA), koji su standardi i za nas. SZO je još prošle godine rekla da se ne sme koristiti za kovid 19 osim u kliničkim ispitivanjima.

I imajući sve to u vidu, a znajući da ima i neželjene efekte - ko je još hoće ga uzima?

- Ne treba zaboraviti neželjene efekte. Najčešće su blagi i prolazni - bol u stomaku, mučnina, povraćanje, dijareja. Mogući su i svrab, neke zapaljenske reakcije, otok limfnih žlezda i zglobova. Ali ako je osoba uzela velike doze, to je već ozbiljna stvar. Ozbiljna neželjena dejstva su kratak dah, pospanost konfuzija, pa i u izuzetno retkim slučajevima koma. Povećanjem doze raste i rizik od većih neželjenih efekata - ističe prof. Stojanović.

Nada Gladović foto: BETAPHOTO Press centar UNS ŠVERCOVALA PARFEME PREKO MEJLA MINISTARSTVA Pomenutu knjigu, koja se može naći u nekim knjižarama po ceni od 2.200 dinara, potpisuju kao urednici Nada Gladović, predsednica LRNE, inače poznata po tome što je bila među nasilnicima koji su dolazili pred kuću dr Predraga Kona i tražili njegovo hapšenje u jeku epidemije dok je bio član kriznog štaba za borbu protiv kovida. Gladovićeva, inače članica Dveri, znana je i po tome što je svojevremeno kao zaposlena u Ministarstvu kulture preko poslovnog mejla švercovala parfeme. Tu su i dr Milan Roganović, takođe član Dveri, iz Čačka, i Nikola Varagić. U LRNE svakako najveći autoritet je prof. dr Valentina Arsić Arsenijević s Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji se ogradio od njenih stavova.

Kurir.rs/J.S.Spasić

foto: Kurir

U NEDELJU, 19. marta očekuje vas novo izdanje MAGAZINA STIL!

foto: Promo

Ne propustite da pročitate:

Obavezno operite novu odeću pre oblačenja! Tek kupljena garderoba nije čista, mnogo njih ju je probalo pre vas. Vodite računa o tome jer možete da se zarazite

U intervjuu za Stil voditeljka Dragana Katić priča o tome koliko joj je važan lični mir, kako voli da joj je u kući sve na svom mestu i kaže da ne treba tražiti mane svojim godinama

Stop seksualnom uznemiravanju! Nijedan muškarac ne sme da vas pipka bez vaše dozvole. Naučite tome i svoje ćerke

Saznajte imaju li parfemi rok trajanja

Donosimo odgovor na pitanje da li slušalice oštećuju sluh

Čekaju vas i odlični recepti iz Turske, Grčke i Francuske

Ne propustite u nedelju, 19. marta novi broj magazina Stil!