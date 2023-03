PROSLAVLJEN 1. ROĐENDAN VOZA "SOKO": Koncert, torta i vatromet za putnike, neobično jutro u Prokopu!

BEOGRAD - U železničkoj stanici Beograd Centar u Prokopu, danas je, uz rođendansku tortu i koncert iznenađenja opere Narodnog pozorišta, obeležen prvi rođendan voza "Soko", najsavremenijeg voza u regionu, zatim će se obeležiti i u Novom Sadu u prisustvu premijerke Ane Brnabić.

Predsednica Vlade Ana Brbanić danas je vozom "Soko" krenula iz stanice Beograd centar u Prokopu za Novi Sad, gde će biti obeležena prva godišnjica puštanja u saobraćaj brze pruge Beograd - Novi Sad.

Sa premijerkom su ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, kineska ambasadorka Čen Bo, predstavnicima Železnice Srbije i kineske kompanije „China railway international co“.

1 / 5 Foto: Ministarstvo Građevine

Prva godišnjica brze pruge biće obeležena na peronu Glavne železničke stanice u Novom Sadu.

Događaju će prisustvovati ministar Goran Vesić, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo i predstavnici kompanije "Ćina railway international co", najavljeno je iz Vlade Srbije.

Brzom prugom od Beograda do Novog Sada, vozom "Soko", zajedno su se 19. marta 2022. provozali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban i tako je otvorili za saobraćaj.

U vozu su bili i članovi Vlade Srbije, a "Soko" je stigao od Beograda do Novog Sada za 33 minuta.

Izgradnja brze pruge Beograd - Novi Sad u dužini od 75 kilometara, za brzinu od 200 km na čas, počela je krajem 2017. godine, a koštala je oko 935 miliona dolara.

foto: Ministarstvo Građevine

Redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi počeo je narednog dana. Prugu su prethodno testirale merna kola nemačkih železnica i 21. januara dostignuta je brzina od 201,5 kilometra na čas.

Radovi u Srbiji počeli su avgusta 2017. izgradnjom najvećih infrastrukturnih objekata na trasi pruge, tunela i vijadukta "Čortanovci" na deonici Stara Pazova-Novi Sad, koju je gradila kompanija ruskih železnica "RŽD internešenel".

Deonicu od Beograd Centra do Stare Pazove, u dužini od 34,5 km, gradio je konzorcijum kineskih kompanija "C hina Railway International Company” i "C hina Communications Construction Company”.

Deonica Stara Pazova - Novi Sad, koju su gradili Rusi, duga je ukupno 40,4 km, od čega je otvorena pruga 36,2 km.

Tunel i vijadukt "Čortanovci" prolazi kroz Frušku Goru i nalaze se u plovnom delu Dunava i predstavljao je najveći infrastrukturni i investicioni železnički projekat u ovom delu Evrope.

Tunel ima dve cevi, svaka sa po jednim kolosekom, ukupne dužine 2,2 kilometra.

Vijadukt se nalazi neposredno uz desnu obalu reke Dunav i dug je oko tri kilometra, a nosi ga 59 stubova, od kojih je visina pojedinih stubova 26 metara.

U Prokopu obeležen prvi rođendan voza"Soko", putnicima koncert i torta

U železničkoj stanici Beograd Centar u Prokopu, danas je, uz rođendansku tortu i koncert iznenađenja opere Narodnog pozorišta, obeležen prvi rođendan voza "Soko", najsavremenijeg voza u regionu.

Svečanosti u stanici u Prokopu, u okviru današnjeg obeležavanja prve godišnjice od otvaranja brze pruge Beograd - Novi Sad, prisustvovali su i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i vd. direktora železničkog preduzeća "Srbija voz" Ivan Bulajić.

foto: Ministarstvo Građevine

Specijalno iznenađenje za putnike bio je i nenajavljeni koncert opere beogradskog Narodnog pozorišta, koji su izveli specijalno prilagođen repertoar za tu priliku, a hor je pevao pesmu "Beograde, Beograde", sa tekstom prilagođenim za rođendan voza "Soko".

Rođendan je obeležen uz vatromet i rođendansku tortu u obliku voza "Soko", koja će biti podeljena putnicima.

Ministar Vesić je za Tanjug izjavio da je tokom prve godine od otvaranja, brzom prugom Beograd - Novi Sad prevezeno skoro tri miliona ljudi, ostvarena su 19.604 polaska u oba smera, od čega je voz "Soko" ostvario 19.322 polazaka.

- Da vam je neko pre godinu dana rekao da će železnica biti najpopularniji vid prevoza između Beograda i Novog Sada, ne biste verovali, ali to se danas dešava - kazao je on.

Prema njegovim rečima, ovo je prvih 75 km koje smo izgradili, a sada se gradi pruga između Novog Sada i Subotice, dužine 108 kilometara koja bi trebalo da bude gotova do kraja 2024. godine.

- Zajedno sa Evropskom unijom, Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, potpisali smo ugovor za izgradnju pruge između Beograda i Niša i to je novih 228 km. Kada budu završene obe ove pruge, prema Subotici i prema Nišu, mi ćemo u narednih četiri do pet godina imati 411 km brzih pruga - istakao je Vesić.

foto: Ministarstvo Građevine

Naveo je da ostaje da se završi poslednji deo, 88 km prema Preševu, sa kojima ćemo imati ukupno 499 km brzih pruge.

Kao veoma važno je naveo da se trenutno projektuje i deo brze pruge od Beograda do Šida, što će biti deo brze pruge Beograd-Beč preko Ljubljane i Zagreba i ići će za Italiju.

- O tome sam nedavno u Italiji razgovarao sa njihovim ministrom Mateom Salivanijem. Izgradnjom novih brzih pruga građani Srbije će mnogo dobiti pa će se recimo 2025. godine od Beograda do Budimpešte stizati za tri sata i 45 minuta. a do Skoplja za oko tri sata - istakao je ministar Vesić.

Kada je reč o prihodu, istakao je da je putničkim saobraćajem na ovoj deonici preduzeće „Srbija Voz“ za godinu dana ostvarilo prihod od skoro 850 miliona dinara.

Naveo je da za potrebe modernog železničkog putničkog saobraćaja razvijena i aplikacija za kupovinu voznih karata putem mobilnog telefona, za iOS i Android uređaje, koju koristi više od 120.000 ljudi i da je više od 23.000 jedinstvenih korisnika već obavilo kupovinu karata preko vebsajta www.srbijavoz.rs.

Prva godišnjica brze pruge biće obeležena na peronu Glavne železničke stanice u Novom Sadu, sa početkom u 10.30 časova.

Brzom prugom od Beograda do Novog Sada, vozom "Soko", zajedno su se 19. marta 2022. provozali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban i tako je otvorili za saobraćaj.

U vozu su bili i članovi Vlade Srbije, a "Soko" je stigao od Beograda do Novog Sada za 33 minuta. Izgradnja brze pruge Beograd - Novi Sad u dužini od 75 kilometara, za brzinu od 200 km na čas, počela je krajem 2017. godine, a koštala je oko 935 miliona dolara. Redovan putnički saobraćaj na brzoj pruzi počeo je narednog dana. Prugu su prethodno testirale merna kola nemačkih železnica i 21. januara dostignuta je brzina od 201,5 kilometra na čas.

Radovi u Srbiji počeli su avgusta 2017. izgradnjom najvećih infrastrukturnih objekata na trasi pruge, tunela i vijadukta "Čortanovci" na deonici Stara Pazova-Novi Sad, koju je gradila kompanija ruskih železnica "RŽD internešenel".

Deonicu od Beograd Centra do Stare Pazove, u dužini od 34,5 km, gradio je konzorcijum kineskih kompanija "C hina Railway International Company” i "C hina Communications Construction Company”.

Deonica Stara Pazova - Novi Sad, koju su gradili Rusi, duga je ukupno 40,4 km, od čega je otvorena pruga 36,2 km.

Tunel i vijadukt "Čortanovci" prolazi kroz Frušku Goru i nalaze se u plovnom delu Dunava i predstavljao je najveći infrastrukturni i investicioni železnički projekat u ovom delu Evrope.

Tunel ima dve cevi, svaka sa po jednim kolosekom, ukupne dužine 2,2 kilometra.

Vijadukt se nalazi neposredno uz desnu obalu reke Dunav i dug je oko tri kilometra, a nosi ga 59 stubova, od kojih je visina pojedinih stubova 26 metara.

Kurir.rs/Informer