KVADRATI U SRBIJI OVE GODINE MOGU DA POJEFTINE ZBOG OVOGA: Stručnjaci do detalja otkrili ŠTA NAS ČEKA, a jedna stvar je IZVESNA!

Tražnja za stambenim kreditima u Srbiji je smanjena tokom poslednjeg kvartala 2022. godine, na šta je uticao rast cena nekretnina i povećanje kamatnih stopa. Nastavak tih tendencija očekuje se i u prvom kvartalu ove godine, dok stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga cene kvadrata na našem tržištu mogle da padnu do kraja ove godine!

Ovo pokazuju podaci Izveštaja o rezultatima januarske ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, koji je objavila NBS.

- U 2022. stanovništvo je uzelo 127,6 milijardi dinara novih stambenih kredita, što je svega 8,4 odsto manje u poređenju s rekordnom 2021. godinom, kada su kamatne stope na nove stambene kredite bile na najnižem nivou. Rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka ukazuju na to da je tražnja stanovništva za stambenim kreditima u prethodna dva tromesečja smanjena u određenoj meri zbog rasta kamatnih stopa, kao i rasta cena nepokretnosti, ali podaci o ostvarenom rastu stambenih kredita, kao i obimu uzetih kredita za sada to ne pokazuju - naveli su iz NBS, a prenose mediji.

foto: Shutterstock

Dejan Gavrilović iz Efektive, organizacije potrošača i udruženja bankarskih klijenata, ocenjuje za Kurir da će pad tražnje za kreditima biti prisutan i tokom ove godine.

foto: Kurir tv

- To će zasigurno uticati i na ove prenaduvane cene kvadrata na našem tržištu nekretnina, koje će jednim delom i zbog toga stagnirati, a onda možda možemo da očekujemo i postepeni pad. Kada padne tražnja za kreditima, pašće i cena nekretnina. Tu postoji i logično ekonomsko opravdanje, a ponekad je samo psihologija - kaže Gavrilović i savetuje da sada nije idealno vreme za uzimanje kredita i kupovinu stanova jer treba uzeti u obzir kamatne stope, koje se u toku perioda otplate mogu znatno promeniti.

Ipak, agent za nekretnine Milić Đoković obazriv je što se tiče pada cena stanova.

Podaci RGZ Upotreba kredita smanjena za dva odsto Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda, upotreba kreditnih sredstava za finansiranje kupovine nepokretnosti u 2022. smanjena je za dva odsto u odnosu na prethodni period. U 2022. godini 11 odsto svih nepokretnosti kupljeno je uz učešće kredita, naspram 13 odsto 2021. godine. Iz kreditnih sredstava najčešće su kupovani stanovi - 26 odsto svih kupoprodaja stanova 2022, što je pet odsto manje nego 2021.

- Tokom ove godine verujemo da će doći do smirivanja tržišta nekretnina. Nećemo imati one nerealne skokove kao prošle godine, i to gotovo na nedeljnom nivou. Skuplji krediti će doprineti toj stagnaciji, što i jeste dobra vest nakon svih onih talasa poskupljenja, ali treba biti obazriv kada je reč o pojeftinjenju, jer smo mi plitko tržište vezanih kupoprodaja te se retko i teško se vraćamo na staro.

Kurir.rs/ A. K.