IZNAJMLJUJEM MUŽA U DOBROTVORNE SVRHE, POČETNA CENA 500 DINARA: Kako bi pomogli drugima Srbi poklanjaju SVE I SVAŠTA!

Suočeni sa svakodnevnim apelima sunarodnika kojima je potrebna pomoć, pojedinci su se dosetili kako da određene slučajeve učine još urgentinijim, u moru dovitljivih prednjače oni koji su ponudili potpuno neverovatne stvari.

Ljudi velikog srca svakodnevno pomažu one kojima je to potrebno, ali kako jedan apel u nepreglednom okeanu sličnih učiniti vidljivim i isprovocirati druge da ljudskost pokažu baš u tom slučaju?

Odgovore na ova pitanja su uspeli da pronađu pojedinci koji su na humanitarnim licitacijama nudili kosu, zmijsku košuljicu, „mutavo pevanje”, pa čak i vikend sa svojim suprugom.

Poslednja koja je uspela da izazove ogromnu pažnju je Nada Musić, koja je nedavno ponovo ponudila zmijske košuljice na humanitarnoj licitaciji za bolesnu decu.

foto: Printscreen YT

- Na prethodnoj licitaciji koža je prodata za 7.500 dinara, pa je sečena na deliće i onda su oni prodati za iznose od 2.000 do 6.000 dinara - navela je Nada za Telegraf.

Delić košuljice kupila je i Zrenjaninka M. E., koja je za Alo! navela da će joj to biti amajlija.

- Kupila sam delić košuljice, platila ga 2.051 dinar i to je moj skromni doprinos za Natašu Gajdoš, koja je u saobraćajnoj nesreći 2018. godine izgubila levu nogu - navela je ova humanitarka.

Objava Nade Musić je izazvala ogromnu pažnju, telefoni su joj, kako je rekla, tri dana neprekidno zvonili, baš kao pre dve godine pevaču Pardošu, Srbinu na „privremenom radu u inostranstvu”.

- Pardoš poklanja automobile osobama kojima je to neophodno. On se dugo bavi privatnim biznisom u inostranstvu i veoma je uspešan u tome. S obzirom na to da je zaradio dosta novca, prioritet mu je da jak znak pažnje pokloni siromašnima. S druge strane, razume se i u muziku i smatra da je to najlakši način da ljudi čuju za njegovu akciju i sve ih podstakne da i drugi to rade. Takođe, on smatra da je trend muzika „mutavo pevanje“, pa da i te kako ima dosta toga da pokaže estradi - rekao je tada medijima Pardošev prijatelj.

Ipak, najoriginalniju ponudu dala je 2020. godine Jelena Malinić iz Bača, koja je bila spremna da ustupi svog supruga na jedno veče.

- Veoma je zanimljiv i garantujem zanimljivu večericu - napisala je ona tada na Fejsbuku i kao početnu cenu predložila 500 dinara.

Usput je nagovestila da muža ustupa u dane vikenda jer radnim danima nije tu. Njena objava mnogima je izgledala kao šala, a u stvari reč je bila o humanitarnoj licitaciji.

- Muž je znao za ovu moju ideju, pristao je da učestvuje, čak je sedeo pored mene kada sam smišljala objavu - rekla je Jelena i pojasnila da je reč o dogovoru sa drugaricom.

- Ona je stavila svog, ja svog supruga na licitaciju za pomoć Milici. Moralo je nešto zanimljivo da se uradi da bi se ljudi aktivirali, da bi to malo jače išlo. Trebalo je da se novac skupi preko noći - ispričala je za telegraf.rs jelena i dodala da je cilj i ostvarila, i to pre roka.

- Nijedna žena ne bi dala svog muža, normalno. To je sve bilo samo u humanitarne svrhe - objasnila je ova humana Bačanka.

Milici je, zahvaljujući njoj, preko noći stiglo oko 3.000 poruka.

Kurir.rs/ Alo!