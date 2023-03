PREDRAG JE UZEO PORODILJSKO UMESTO ŽENE I EVO KAKO MU JE! On je jedan od 373 očeva koje su iskoristile ovo zakonsko pravo (VIDEO)

Očevi na porodiljskom. Iako je po zakonu dozvoljeno da tate koriste odsustvo radi nege deteta, brojke govore da je procenat i dalje na nezavidnom nivou. Koliko očeva uzima porodiljsko i kakvi su uslovi za to, proveravala je u Centralnom dnevniku Kurir TV Marija Opačić.

Jedan od očeva koji su se odlučili na porodiljsko odsustvo je i Predrag Crvenković. On već mesec dana brine o detetu i kako kaže, za ovo je saznao preko interneta, a supruga ga je podržala u tome. Strah nije postojao.

- Trenutno smo sad u fazi učenja hodanja i, ovaj, on je dete koje jede sve, što mi je olakšalo posao, nije uopšte zahtevan što se tiče hrane, ali svakako smo se vezali ja i Žika. Mislim, on se Žika...ali ja ga, Žika mu tepam, a on je inače Vidić mali - priča Predrag.

Da se organizuju oko deteta, nije im teško, a kad spava dete, kaže, spava i on.

- Pustimo mamu i da se odmori i ona pusti tatu da se tata odmori, tako da eto - dodaje ovaj otac.

Da je porodiljsko odsustvo i za očeve, smatra i većina građana.

- Nemam ništa protiv toga, zašto ne? Žena šest meseci ili duže, pa muškarac posle toga i to je to. Okej je, ja sam za. Mislim da je to čisti višak i da se žena lakše oseća. Mora i on da oseti roditeljstvo, normalno. Ja sam za, ja imam četvoro dece i nisam bio na porodiljskom - reči su anketiranih građana.

Ipak, u praksi je drugačije, te je ovo i dalje tabu tema.

- Vrlo često se susrećemo sa raznim situacijama, kao što je nerazumevanje okoline, u našem društvu to još nije zaživelo kao jedna, da tako nazovem, normalna stvar, iako jeste potpuno i onda on u takvom nekom okruženju vrlo često se povlači iz te priče. Sa druge strane, razumevanje na radnom mestu, vrlo često ćete doći u situaciju da nemate dovoljno razumevanja , niti načina na koji ćete u svojoj firmi doći do rešenja da iskoristite takav vid odsustva sa posla - .objašnjava Gordana Plemić iz Udruženja roditelja

Podaci Ministarstva za demografiju i brigu o porodici svedoče da je svega 373 očeva tokom prethodne godine ostvarilo pravo na porodiljsko odsustvo. Da bi došlo do promene, javnost treba da bude više informisana, a očevima da se pruži podrška.

