Danas, lepe vesti iz sveta kulture. Održava se konferencija za medije povodom rekonstrukcije scene i ostalih prostorija pozorišta Boško Buha.

Prisutnima će se obratiti Radivoje Dinulović, arhitekta i predsednik Upravnog odbora Pozorišta i Olga Odanović, glumica, nekadašnja članica ansambla, a sada članica Upravnog odbora.

Po rečima glumice 2017. nastao je problem pravne priode koji do dan danas nije rešen, zbog čega pozorište ne može da radi u zgradi na trgu republike gde je osnovano pre 70 godina.

foto: Kurir Televizija

- To sa papirologijom je zapelo negde 2017. godine. Greškom je došlo do uknjiženja tog nekog dela ove zgrade. Tada je rečeno iz gradske vlasti da će se to ispraviti u roku od mesec dana. Ta greška do dan danas nije ispravljena. Danas smo se sastali na sceni na kojoj sam ja provela 18 godina i jako sam emotivno vezana za ovaj prostor, naročito za mog kolegu Milorada Mandića Mandu koji se jako potrudio da ovo pozorište izgleda onako kako zaslužuje i da blista u punom sjaju - rekla je glumica i izrazila nadu da će se problem ubrzo rešiti.

foto: Aleksandar Jovanović

- Došli smo danas sa verom, nadom i jednog ogromnom količinom ljubavi kako bi nas ljudi čuli i nadam se da će koliko sutra doći do nekog konkretnijeg rešenja. Nadamo se da će se taj problem sa uknjiženjem u roku od mesec dana, a možda i pre rešiti. Nadam se da više neće biti potrebe da se na ovom divnom prostoru srećemo ovim povodom - rekla je glumica.

Osvrnula se na istoriju ovog pozorišta i objasnila zbog čega ono treba da ostane na mestu gde je i osnovano.

04:42 70 GODINA SMO OVDE, I TU ŽELIMO DA OSTANEMO! Čuvena glumica ukazala na nepravdu nad pozorištem Boško Buha: PRISETILA SE I MANDE

- Osnivač pozorišta Boško Buha je grad Beograd. Pozorište je tu 70 godina. Ansambl je jasno dao odgovor gradu da želi da pozorište ostane ovde. Što se tiče te ideje da se zgrada dislocira na Beograd na vodi, naš arhitekta tvrdi da ta zgrada koja je za to predviđena nije fukcionalna za pozorišnu scenu. Ja znam samo jedno i to želim da kažem. Dajte nam jednu scenu da glumci i građani republike Srbije, naša deca i naša omladina imaju svoju matičnu kuću koja je ovde na trgu republike broj 3 - rekla je glumica.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud