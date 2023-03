"KRAJ MARTA DONOSI NAGLO ZAHLAĐENJE, ALI I OPASNOST OD ZEMLJOTRESA" Ivan Ristić: Sever Srbije prvi na udaru, ovo je KRITIČAN DATUM

Zima je kalendarski prošla juče, a proleće je petom brzinom krenulo po Srbiji s temperaturama od gotovo 20 stepeni.

Topliji trend trajaće do kraja ove nedelje, kažu meteorolozi, a onda nam sledi brutalan povratak zime i njeni poslednji trzaji u ovoj sezoni.

Meteorolog Ivan Ristić detaljnije je prognozirao šta nas čeka u poslednjoj dekadi marta, ali se dotakao i sve učestalijih zemljotresa na našim područjima.

- Do kraja nedelje biće toplo, više sunca ide od sutra. U petak će temperature ići i do 25 stepeni. Od subote ima uslova za pljuskove i manji pad temperature. U nedelju opet toplije, a od ponedeljka sledi jače zahlađenje uz osetniji pad temperature. Biće 10 do 15 stepeni niže temperature u odnosu na ovu nedelju. Postoje modeli najave snega u nižim predelima - kaže Ivan Ristić.

Ivan Ristić foto: Kurir TV

Sagovornik novinarke Jelene Kovačević osvrnuo se i na mogućnost novih potresa na teritoriji Srbije.

- S prvim danom proleća rastu šanse za jače zemljotrese. Najjači zemljotres desio se 24. marta 1922. u blizini Lazarevca jačine 6 Rihtera, kad je Tašmajdan pukao na pola. Početkom proleća veće šanse za zemljotrese su u severnijem delu, a kako idemo dublje u proleće, verovatnoća zemljotresa se pomera ka jugu - dodao je Ristić.

