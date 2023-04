PO BIBLIJI OVO JE NAJTEŽI GREH KOJI MOŽEMO POČINITI: Nikad to ne bismo rekli, a za njega sledi NAJSUROVIJA KAZNA!

Svaki živ čovek greši, ali najbitnije da to ne radimo svesno, kao i da svoje loše postupke ispravljamo.

Prema mišljenju ljudi nateži greh koji čovek može da uradi je ubistvo, a sa tim se slažu i brojni zakoni. Međutim, prema Starom zavetu, postoje mnogo teže stvari za koje svako od nas može da odgovara. Kako piše u Bibliji, Bog kažnjava ubicu i lopova za grehe do četvrtog kolena.

Žena koja vara muža - slediti požudu, jer joj je požuda važnija od ljubavi. Stari zavet kaže da je požuda i neumerenost žene opasnija od ubistva. Naslednici bludnice su prokleti do 10 kolena.

foto: Profimedia

Ako nije ubistvo, šta je onda najveći greh?

O tome najbolje svedoči priča o ženi kralja Davida. Naime, Mihala je prebacila svom mužu kada je igrao od radosti „pred Gospodom“ i ponašao se, kako joj se činilo, neprilično za kralja. Doživela je osećaj superiornosti i prezira prema svom mužu - i kažnjena je tako što je postala jalova.

Ispostavlja se da se za ubistvo potomci kažnjavaju do četvrtog kolena, za preljubu - do desetog kolena, a prezir i osećaj superiornosti dovode do toga da deca jednostavno prestaju da se rađaju.

Kurir.rs