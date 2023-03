TOPLO VREME DONOSI I ZDRAVSTVENE PROBLEME: Visoke temperature narednih dana dižu vrednosti jednog parametara OPASNOG PO ZDRAVLJE

Proleće je i kalendarski počelo, a ovih dana vreme je u skladu sa kalendarom. Ipak, do kraja marta očekuju se veće oscilacije vremena.

U četvrtak i petak u Srbiji će pod uticajem termičkog grebena sa jugozapada, biti vrlo toplo, jer će veoma topla vazdušna masa pristizati sa Mediterana. Istovremeno, pod uticajem povišenog pritiska, biće stabilno. Dakle, u četvrtak i petak u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, naročito u petak. Ipak, jutra će biti sveža, u dolinama i kotlinama sa maglom, a na jugu Srbije biće uslova čak i za slab mraz.

Maksimalna temperatura u četvrtak će biti od 18 do 24 stepena, u Beogradu do 22, a petak će biti najtopliji dan u martu i maksimalna temperatura biće ponegde i do 25 stepeni. Nešto hladnije biće samo u Negotinskoj Krajini. Osim visokih temperatura, četvrtak i petak doneće povišene vrednosti još jednog parametara. S obzirom na to da smo već zakoračili u proleće, položaji sunca biće takvi da ćemo u mescima pred nama u vreme sunčanog vremena imati i visoke vrednosti UV zračenja.

Dakle, u četvrtak i petak vrednosti UV zračenja u većem delu Srbije biće umerene, a na jugu i jugozapadu Srbije i na planinama i visoke, pa u periodu oko podneva ne treba se direktno izlagati suncu duže od tridesetak minuta. Tokom vikenda preko severa Evrope premeštaće se ciklon, a u sklopu njega i hladni front. Hladni front doneće Srbiji u subotu sa severozapada prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz veoma jak severozapadni vetar. Drugog dana vikenda očekuje suvo, a biće i sunčanih intervala.

Tokom vikenda biće malo svežije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni. U nedelju se očekuje i osetniji pad vazdušnog pritiska i jačanje južnog vetra, a to će biti uvod u znatno jače pogoršanje vremena u ponedeljak. Očekuje se formiranje snažnog ciklona iznad Jadranskog mora i on će se u ponedeljak premeštati preko našeg područja.

Ovaj ciklon doneće Srbiji u ponedeljak jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Pri prodoru hladnog fronta očekuje se osetniji pad temperature, a vetar će biti u skretanju na veoma jak severozapadni, a kratkotrajno će imati i olujne udare. Maksimalna temperatura biće od 10 stepeni na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15.

U toku večeri i noći centar ciklona odmaći će malo istočnije, pa će se Srbija naći u njegovom zadnjem delu, uz prodor veoma hladne vazdušne mase sa severa. U utorak će u Srbiji biti oblačno i veoma hladno sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće veoma jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće znatno ispod normale i kretaće se od 4 do 10 stepeni, a na planinama će biti ispod nula stepeni.

Prema trenutnim prognozama, postoji mogućnost za susnežicu i vlažan sneg bude čak ponegde i u nižim predelima, pre svega na zapadu i na jugu Srbije.

Kurir.rs/Telegraf