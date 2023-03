DANAS NAJTOPLIJI DAN, ALI KAD ČUJETE PROGNOZU ZA UTORAK, NEĆE VAM BITI DOBRO! Nedeljko Todorović najavio drastičnu promenu vremena

Proleće je i zvanično došlo, a samim tim, svi očekujemo lepše i toplije vreme.

Svakog 23. marta u znak sećanja na dan kad je osnovana Svetska meteorološka organizacija, obeležava se Svetski dan meteorologije.

Voditelji emisije "Puls Srbije" na Kurir TV Miloš Anđelković i Anastasija Čanović potražili su neke odgovore u vezi sa vremenom i budućim vremenskim prilikama.

foto: Nemanja Nikolić

Koliko ćemo se žaliti ako temperature budu previše visoke za ovo doba godine i da li stručnjaci najavljuju suše koje mogu da ugroze floru i faunu na svetskom nivou pričao je gost "Pulsa Srbije", meteorolog Nedeljko Todorović.

- Letnje vreme se smatra kada je temperatura iznad 25 stepeni, što je vrlo moguće da se dogodi danas u pojedinim delovima, a to će ujedno biti i najtopliji dan u martu. Posle tople zime sa malo snega, ušli smo i u toplo proleće. Rana proleća podrazumevaju i zahlađenja - započeo je Todorović, pa se osvrnuo na konkretne vremenske prilike za narednih par dana:

01:17 DANAS JE NAJTOPLIJI DAN, TEMPERATURA KAO DA JE LETO! Todorović za Kurir TV: Evo kada nas očekuje značajna promena vremena!

- Dakle, 24. mart će biti najtopliji dan od početka godine, ali i u narednih, pa makar desetak dana. U subotu se očekuje pad temperature za 4-5 stepeni uz naoblačenje, u pojedinim predelima će biti kratka kiša sa grmljavinom. Ne očekuje se velika količina padavina, koje će pratiti blagi severac. U nedelju će se to raščistiti i biće lep i sunčan dan između 16 i 20 stepeni, u Beogradu će biti oko 18 stepeni. Noć između nedelje i ponedeljka, odnosno konkretno tokom ponedeljka nas očekuje značajna promena vremena. Tada će biti zahlađenje, više oblaka, kiše, grmljavine... U odnosu na 24. mart, tog utorka, 28. marta se očekuje pad temperature bar za 15 stepeni.

Potom je rekao da razvedravanje počinje od srede, 29. marta.

foto: Printscreen RHMZ

- S obzirom na to da je u utorak znatno hladnije vreme, a u sredu sledi razvedravanje, to bi značilo da se u sredu ujutru može očekivati mraz. To može da bude veliki problem, ne na planinama, na kojima se može naći nešto snega ili mraza, i gde još nije krenulo da niče to rano voće, već me brine za niže predele, gde jeste. Dakle, sredu i četvrtak postoji velika verovatnoća da će u jutarnjim satima biti slabog mraza.

Odgovorio i na mogućnost snega u prolećnim mesecima.

- U Beogradu je jednom ili dvaput u poslednjih 100 godina bio sneg u maju. Ali pre dve godine, u aprilu je ne samo pao sneg već se formirao pokrivač, u Beogradu i od 10 centimetara - kaže Todorović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs