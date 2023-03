NATALIJA IZ SIBIRA UDALA SE U ŠABAC A SAD UGOVARA BRAKOVE SRBA I RUSKINJA! "Našim ženama je ovo najvažnije!" Evo šta kaže za platu

Bračno posredovanje sa ženama iz Rusije postoji u Šapcu i vodi ga jedna Ruskinja. Ona je iz Sibira, a ljubav je našla je Srbiji, gde se i udala.

Sada svoje zemljakinje dovodi ovde zbog braka. A kako funkcioniše ova agencija i ljubav između Srba i Ruskinja, saznali smo u emisiji "Puls Srbije".

foto: Kurir tv

One dolaze samo zbog muškaraca, navodi Natalija Faktulina, koja vodi ovu agenciju.

- Najvažnija stvar im je muškarac. Ako joj se on dopada fizički, ako ona vidi da je on pošten čovek, to je prvo i naravno uslovi života. Nemaju one neke zahteve. One traže da muškarci imaju nekretninu i da ne žive kao podstanari i poželjno je da živi posebno, a ne zajedno sa roditeljima, da roditelji ne ulaze - rekla je ona i navela da su do razvoda ovi brakovi dolazili jedino u slučaju stalnog uplita roditelja.

02:08 Agencija za bračno posredovanje sa ženama iz Rusije apsolutni hit: Jedna stvar im je najvažnija

- Još jedna bitna stvar im je da imaju normalnu platu, da mogu da joj pomognu dok se ona ne adaptira i sama počne da radi - rekla je Faktulina koja se takođe ovde udala i živi srećno u Srbiji.

Ona ističe da su Srbi konzervativniji po pitanju braka, i da zato Ruskinje žele da dođu ovde, jer se Rusi teško odlučuju za venčanje i često žele da žive slobodno, bez zvanične registracije i obavezivanja.

Kurir.rs

