STIŽE ZAHLAĐENJE SA SNEGOM! Napadaće i do15 santimetara belog pokrivača, drastočno pogoršanje vremena sledeće nedelje

Do subote toplo, u subotu prolazno pogoršanje. nedelja uveče donosi jače pogoršanje uz kišu i grmljavinu, a od nedelje znatno hladnije od proseka uz jak vetar i povremene padavine. Pogledajte kakvo nas vreme čeka do kraja marta i početkom aprila u novoj prognozi vremena za Srbiju

Sneg se vraća u predele preko 800 metara nadmorske visine, dok u nizijama postoji opasnost od kasnog mraza. Oko 30. marta toplije, ali je posle 02. aprila moguće novo zahlađenje uz padavine, stoji u novoj vremenskoj prognozi Marka Čubrila.

Četvrtak, a posebno petak donose toplo vreme uz maksimume koji su znatno iznad proseka za ovaj deo godine i trebali bi se kretati od +14 do +20, a u petak lokalno i oko +25 stepeni Celzijusa. U subotu se očekuje prolazno pogoršanje uz kišu i grmljavinske pljuskove i to najviše na zapadu i severu regiona. U tim predelima će i osvežiti te će se maksimumi kretati oko +13 stepeni Celzijusa, dok će se nad ostalim delom regiona kretati od +15 do +19 stepeni Celzijusa. Vetar će na kratko okrenuti na pojačan, severozapadni, posebno na severu regiona.

U nedelju tokom većeg dela dana prolazno poboljšanje ali posle podne na zapadu, jugozapadu i severozapadu regiona jače naoblačenje sa kišom i grmljavinskom pljuskovima. Ovo pogoršanje biće posledica premeštajnja jakog hladnog fronta preko Alpa i sekundarne ciklogeneze nad Jadranom. Taj ciklon će se od noći ka ponedeljku pa do srede preko Jadrana premeštati na severoistok.

U njegovom hladnom sektoru uslediće upad veće količine relativno hladnog vazduha te će uz vrlo jak i olujan, severozapadni vetar uslediti i naglo zahlađenje. Kako će u isto vreme nad središnjom Evropom jačati anticiklon velika razlika u vazdušnom pritiski uzmeđu ova dva barička sistema u ponedeljak i utorak mogu usloviti vrlo vetrovito vreme.

U ponedeljak nad celim regionom pogoršanja uz kišu, ponegde i grmljavinu i jako zahlađenje tako da će u predalima preko 800mnv kiša brzo preći u sneg i do srede ujutro bi tim oblastima uz jak severozapadni vetar bilo naleta snega te se očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 2 cm u predelima koji su oko 800mnv, dok bi u višim oblastima palo i oko 15 cm snega. U nizijama posle kiše u ponedeljak, utorak donosi nalete kiše, krupe i susnežice, dok bi u sredu uglavnom bilo suvo ali relativno hladno.

Maksimumi u ponedeljak od +6 na severozapadu i severu regiona do oko +15 na krajnjem jugoistoku gde će jače zahlađenje početi u ponedeljak posle podne. U utorak i sredu maksimumi uglavnom od +4 do +10 stepeni Celzijusa, što je znatno ispod proseka za ovaj deo godine. Noćni minimumi će takođe biti veoma niski i oko 29.03. postoji velika opasnost od pojave kasnih mrazeva, posebno preko 700mnv, dok bi niže uglavnom bilo pojave prizemnih mrazeva.

Pred kraj sledeće nedelje bi moglo uslediiti prolazno optopljenje, ali već oko 02.04. stoji signal za moguće novo pogoršanja uz padavine. Posle još dva vrlo topla dana u subotu manje, a od nedelje uveče jače pogoršanje vremena, padavine, jak vetar i snažno zahlađenje, zaključuje Čubrilo.