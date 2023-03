MINISTAR GAŠIĆ O FILMU ŽUTA KUĆA: Nikada ne zaboravimo stradanje, bol i patnju nedužnog naroda Srbije, nedužne dece, majki i očeva

Premijera filma „Dosije Kosovo – Žuta kuća“, snimljenog u saradnji RTS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova, prikazana je premijerno večeras u Palati Srbija, a ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić poručio je tom prilikom, pred projekciju, da je negovanje kulture sećanja i naše tradicije - preduslov za opstanak i budućnost Srbije.

„Ako nešto ne smemo da zaboravimo, to je stradanje našeg, srpskog naroda. Film koji ćemo večeras videti jeste jedan od mnogobrojnih načina da se podsetimo, da se sećamo i nikada ne zaboravimo stradanje, bol i patnju nedužnog naroda Srbije, nedužne dece, njihovih majki, očeva, braće, sestara“, poručio je ministar Gašić pred projekciju filma koji je premijerno prikazan u okviru obeležavanja 24 godine od početka NATO agresije na Srbiju.

foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kako je istakao ministar Gašić, Srbija ima bogatu istoriju, ali i nažalost, i tragičnu istoriju stradanja, posebno tokom perioda 20. veka.

„Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj ogromnoj podršci, država je veoma posvećena očuvanju sećanja na najveća stradanja srpskog naroda. To je naš dug prema budućim pokolenjima, ali i naša obaveza da im pokažemo kako se čuva uspomena na one koji su znali da su sloboda i mir toliko vredni, da su položili svoje živote u nastojanju da se izbore za te najveće vrednosti čovečanstva“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gašić.

foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Poručio je da bez sećanja na prošlost, bez znanja istorije, ne možemo razumeti ni sadašnjost.

„Zato je film “Žuta kuća”, još jedan način da glasno podsetimo na strahotu, na užase, na zlo. Da se jednako glasno podsetimo na istinu, da se srpski narod borio za očuvanje svojih ognjišta, svojih porodica, očuvanje svakog grumena zemlje ove naše divne Srbije. Ako o tome govorimo toliko glasno da nas čuju daleko van granica naše zemlje, ako pomen na stradale prenesemo i na buduće naraštaje, onda činimo sve da se takve strahote više ne ponove“, naglasio je ministar Gašić.

foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Istakao je da je žuta kuća velika opomena čovečanstvu i ukazao na neophodnost politike mira i stabilnosti.

„Žuta kuća je velika opomena čovečanstvu. Bez politike mira i stabilnosti nema napretka ni preporoda na ovom balkanskom raskršću. Ministarstvo unutrašnjih poslova je dalo svoj doprinos realizaciji ovog filma“, rekao je ministar Gašić, zahvalivši se autorki filma i učesnicima ovog projekta koji su, kako je naglasio, uspeli u zajedničkoj nameri da se pokaže istina, a žrtve zločina nikada ne zaborave.

Slađana Zarić, autorka filma „Dosije Kosovo - Žuta kuća“, zahvalila se Ministarstvu unutrašnjih poslova, RTS-u i ekipi koja je učestvovala u ovom projektu, i dodala da najveću zahvalnost duguje porodicama nestalih.

1 / 8 Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

„Na kraju, najveća zahvalnost, porodicama nestalih. Ne znam da li ću ovim filmom vašu bol povećati ili da li ću smanjiti, zaista ne znam da li će ovaj film pokrenuti ono što svi očekujemo, a to je nekakav sudski proces ili pronalazak vaših najmilijih, ali ono što ja znam, ono što mislim da je i moja obaveza i RTS-a i svih medija, jeste da o nestalima pričamo, da prosto pričamo o vremenu koje je tada bilo, jer ako o svemu ovome ćutimo, ti ljudi zaista još jednom nestaju. Tako da, to je razlog zašto radim ove filmove, to je razlog zašto ćemo, ja se iskreno nadam, nastaviti i dalje“, poručila je autorka filma Slađana Zarić.

Premijeri filma prisustvovao je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić, ministri u Vladi Republike Srbije, predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, SPC, porodice žrtava i nestalih.

(Kurir.rs)