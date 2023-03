DEGUTANTNO JE ŠTO ŠALJETE FOTKE KRVAVIH PANTALONA I ŽALITE SE NA VODIČA: Agencija poslala NAJNEPISMENIJI odgovor besnim putnicima

Neprijatna situacija u kojoj se nedavno našla jedna putnica iz Srbije, koja je odlučila da rano proleće provede u obilasku Italije, uzburkalo je javnost.

Naime, ona je isprva preko agencije uplatila petodnevno putovanje sa smeštajem i dva noćenja pod nazivom „Rimini (Padova, Ferara, Modenea) San Marino“ Italija u periodu od 9-13. marta 2023.

Međutim, ništa nije izgledalo kako je zamišljala. O detaljima putovanja obavestila je udruženje "Efektiva" i zatražila savet i pravnu pomoć.

"Efektiva" je odmah kontaktirala sa agencijom kako bi i druga strana bila u mogućnosti da iznese svoju stranu priče.

- Agencija je odgovorila, pa je fer da objavimo i mišljenje druge strane. Odgovor jeste nešto duži, ali je poučan, čisto da vidite koliko su pismeni po turističkim agencijama - istakla je efektiva.

Odgovor agencije prenosimo u celosti:

- Na samom programu putovanja stoji jasno napisano da prevoz može biti od 16 do 90 sedišta, te u skladu sa tim autobus od 30 sedišta nije mini bus. Prema zvaničnoj klasifikaciji autobusa prevozno sredstvo od 16 sediša je registrovano kao autobus. Autobus ie posedovao sve što jedan turistički autobus treba da ima. Vi možete sa sumnjate u šta god želite, to je vaše apsolutno pravo. Prevoznik ima obaveze tehničkog pregleda, pored toga, stalno je angažovan i poseduje licencu za međunarodi prevoz izdatu od resornog ministarstva. Po poslednjem zakonu o registraciji vozila, svako vozilo se snima na tehničkom pregled te ne postoji nikakva mogućnost da se izda tehnički ukoliko nije ispravan. Vi i ne treba da imate potvrdu o tehničkoj ispravnosti. Prevoznik je imao. Sms da ide mini bus niste dobili jer je to autobus od 30 sedišta i već u programu stoji kod dela aranžman obuhvata - istakli su na početku svog obrazloženja iz turističke agencije.

U nastavku su istakli da što se tiče pauza, na sajtu takođe stoji da vreme i dužinu pauza određuje vodič i da je to grupno putovanje.

- S obzirom da sada ima samo granica između Srbije i Hrvatske, teško je proceniti vreme dolaska , jer se ne zna vreme dolaska, jer se ne zna koliko će se čekati ili neće čekati na granici, te iz pomenutog razloga je i ovkirno vreme pauza a tokom puta vodič sa vozačem procenjuju dužinu pauze. Fakultativni izleti nisu sastani deo programa. Nisu obavezujući te na iste možete da idete ili ne. Za faklutativne izlete se ne izdaju računi, kad bude uvedena zakonska obaveza, tada ćemo i mi izdavati račune za fakultativen izlete. Povratak je iz Riminija a ne San Marina sem u slučaju da kada se prijave svi za izlet. Niti na je ovo prvi a ni poslednji izlet odnosno putovanke koje organizujemo, te dobro znamo odakle se kreće. Da je i jedan putnik ostao ostao u Riminiju, povratak bi bio iz Riminija te vaša tvrdnja da je je dva puta naplaćeno nije istinita. Broj prijavljenih putnika dobijamo odmah od vodiča, te vaša tvrdnja pola od putnika nije tačna.

Takođe, agencija ističe i da vreme povratka nije naglašeno u programu, te vodič na osnovu instrukcija koje dobije određuje vreme povratka. Takođe, tvrde da tržni centar nije bio u ponudi, ali je to dodatno ubačeno bez bilo kakve doplate.

- Nekada je bio u programu, ali zbog vremenskih satnica i realizacije ne može da se obiđe te da ne bismo dolazili u situaciju da se ne ispoštuje progam, ne stoji u programu ali ukoliko većina izrazi želju, obilzi se tržni centar. Neko kupuje, neko šeta, neko se slika, neko ruča, neko ide u toalet... Dogovoreno vreme je bilo u 18.30h. To što je vama bilo mnogo vremena pa ste ranije došli, to je nešto sasvim drugo. U zakazano vreme je krenuto za Srbiju. Ako je vozač pogrešio put, dešava se. Ne znam da li ste vozač, ja lično jesam te me i navigacija po Srbiji odvede pogrešno. S obzirom da mi plaćamo prevoz, po pređenoj kilometraži, samo smo mi na šteti. Da je prijatno kad se pogreši nije. Možda Vam je oduzeto malo vašeg slobodnog vremena no mogao je biti zastoj, udes, i slično... što zaista nema veze na rad agencije.

Agencija tvrdi da sigurno postoji razlog zašto se vozač oglušio o molbe putnice da stane i ispoštuje pauzu na toalet, jer je kako ističu sigurno postoja razlog zašto su to uradili.

- Stali su na pumpu gde mogu bezbedno da stanu i da se napravi pauza. S obzirom da sam žensko, ne mogu se složiti da niste mogli predviti. Možda nije bio termin ali svakako pre polaska iz tržnog centra ako ste otišli u toalet, morali ste primetiti. Slanje fotografije sa flekavim pantalonama je malo degutantno da komentarišem. Ali pošto vama već nije glupo da šaljete takvu sliku onda da vam kratko odgovorim:

- Sve i da je slika autentična i da Vam je procurelo dok ste se vozli do pre pauze, mogli ste vozli i trebali da se presvučete na pauzi te vaš zahtev da ste hteli da izađete kod Zmaja da se sredite to pre nema veze sa životom. Kod Zmaja nije moguće da se stane i putnike po pravilu i zakonu ostavliamo na mesto odakle se krenulo. Nemamo praksu i ne ostavljamo putnike usput, gde bi najviše kome odgovaralo. Zaboravili ste da napomente da se vaš suprug ili saputnik, ne znam u kom ste odnosu i nije ni važno veoma bahato, drčno ponašao i tražio da se zove gazda da se proveri da li može tu da se stane. Za vas i sve ostale putnike i vozač i vodiči su službena lica i nemate pravo da se ni rapravljate, niti vičete niti zahtevate bilo šta. Može da Vam se dopadne ili ne dopadne. Da tražite vaše pravo ali da se ponašate kao da ste na pijacii nije dozvoljeno. Te u skladu sa vašim ponašanjem verovatno ste i dobilo odgovor od vodiča. S obzirom da ste posalali mejl i tražili ulje koje ste navodno zaboravili u autobusu, dobili ste odgovor da nam vodič nije done ništa. Jer kad neko zaboravi nešto, vodiči donesu ili prevoznici. Vaša je obaveza da vodite računa o Vašim stvarima. Zaista vodiču ne treba flaša ulja i jako je ružno i nekulturno da bilo koga optužujete. Jer nikme od nas ne treba ništa sto nije loše.

- S obzirom da ste nam posalali sliku gde piše broj telefona prevoznika, odgovorili smo Vam da proverite sa njim direktno jer je to najbrži nacin. Mi možemo da proverimo, tako što odavestimo našeg zvaničnog prevoznika, a onda on obaveštava prevoznika koji je vozio, on vozače i slično... S obzirom da nismo u obavezi da jurimo stvari po autobusu, najbrži način je da dobijete informaciju kad ste već slikali broj da sami proverite. Te ne vidm u čemu je problem što ste sami kontaktirali niti kakve veze ina naš rad sa vasom neogovornošću ukoliko je ulje tu i ostalo. Možda je uzeo neko drugi od putnika a možda ga niste ni imali. Kako sada mi da znamo. I opet ću se pozvati na sajt. Lepo piše za stvari u autobusu, hotelu odgovaraju isključivo putnici i da mi kao agencija, niti prevoznik ne snosimo odgovornost. Da li je Vam vodič slao poruke i zašto ili ste i Vi njemu pre toga, zaista nije moje da utvrđujem. Ukoliko vas uznemirava, prijavite ga mobilnoj kompaniji, ili policiji ... I opet to nema veze sa radom agencije. Možda nismo dovoljno pametni da razumemo kakve to veze ima sa nama, kao ni zašto ste nam posali vašu sliku? Nama obično putnici salju slike sa putovanja da okačimo na društvene mreže. Lep je tržni centar iza ako smo to trebali da vidimo.

- Da rezimiramo - agencija je organizovala putovanje u skaldu sa zakonom i ispoštovala program u celini. Nema osnova za vaš prigovor na naš rad. U prilogu je obaveštenje o reklamaciji, gde Vi imate pravo da se obratite nadležnim. Da li se Vama dopao vodić ili Vam je bio iritantan, ja ne mogu da utvrđujem, nije ima efekta. Putovanje je jako lepo, lepo je i organizovano sa čime se slažu ostali putnici. Žao nam je ako Vama putovanje nije bilo lepo i ako će vas vezivati lose uspomene. Verujem da ste videli toliko lepih gradova, mesta, znamenitosti i da Vam jedan odnos sa vodičem neće upropastiti lepe utiske. Na fotografiji vidim da ste veoma srećni. Voleli bi naravno da i dalje putujete sa nama no na Vam je da odlučite. Svaka primedba, kritika je uvek dobrodošla, svidalo se to nama ili ne, no ne možemo se saglasit ovog puta sa vama da naš rad nije kako treba. Možda ga možemo popraviti, uvek može bolje. Sve najbolje vam želimo.

