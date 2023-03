"OSIROMAŠENI URANIJUM NIJE NAJVEĆE ZLO KOJE SU NAM BACALI" Dr Kovčić: Samo sekund dodira sa ovim BOJNIM OTROVOM izaziva karcinom

Niški advokat Srđan Aleksić u ime boraca rata na KiM i bombardovanja SRJ, svakog meseca podnosi po 10 tužbi protiv NATO, zbog posledica dejstva osiromašenog uranijuma.

Do sada je podneto 350 tužbi, a odšteta za svaku dobijenu presudu mogla bi da bude milion evra.

Sa Srđanom Aleksićem u Nišu razgovarala je dopisnica Kurira, Milena Antić

- Podneli smo 30 tužbi i plan je da podnesemo 10 novih tužbi svaki mesec, jer nam je potrebno da izveštačimo za svakog vojnika, koji je nakon boravka na KiM oboleo od rata. Imamo dokaze iz rezultata rađenih u Torinu, da je 500 puta više uranijuma bilo u telima naših vojnika. Uočeni su tragovi 21 teškog metala, ali je osiromašeni uranijum specifičan kao i kancer koji izaziva, jer je to oružje produženog dejstva. Očekujem do kraja godine da jedan predmet okončamo i dokažemo zločine - s tim što je NATO pakt izjavio da ima imunitet i da ne želi da se pojavljuje na sudu i biće nam lakše da tu činjenicu dokažemo.

Da obavežemo NATO pakt da plati svim našim vojnicima, civilima i oficirima koji su oboleli i preminuli od kancera. Godišnje 30.000 ljudi oboli od kancera, a 15.000 premine - ispričao je Aleksić, koji je u nastavku objasnio do koje sume ide isplata odštete.

02:47 SVAKI MESEC PO DESET TUŽBI ZA NATO!

- Zavisi od čina i koliko veliku porodicu ima obolelo lice. U Italiji je minimum 300.000, a mi smo uzeli minimum 100.000 evra, jer su mahom zemlje članice EU bombardovale Srbiju, a, pre svega, SAD iz čijih je aviona i bacan osiromašeni uranijum - dodao je Aleksić.

Bombardovanje Srbije 1999. godine osiromašenim uranijumom i zločin bez presedana, nakon 31.000 ispaljenih uranijumskih projektila na Srbiju, ostavlja pitanje da li je, pored našeg zdravlja, ugroženo i zdravlje naših potomaka?

Profesor i doktor Vladimir Kovčin, internista i onkolog, takođe je govorio o bombradovanju, iz stručnog ugla i dao mišljenje o stravičnim posledicama koje uranijum izaziva.

- Svako jonizujuće zračenje nosi rizik od oboljevanja od kancera. Postoji određen period od zračenja do obolevanja. Najugroženiji su oni koji su bili u blizini gde je bio bačen uranijum. On ostaje na mestu gde je bačen i nema velike mogućnosti širenja, dakle oni koji su bili tu duže vremena, primili su doze od kojih mogu da dobiju oboljenja.. Najčešće se od jonizujućeg zračenja dobija leukemija, udisanje uranijumske prašine može da izazove rak pluća - naveo je samo neke posledice i istakao:

03:10 Vladimir Kovčić

- Zaboravljamo na mnogo gore stvari koje su donele mnogo više štete od osiromašenog uranijuma, a to je bombardovanje hemijskih postrojenja, trafoa, koju su nazvali pravom ekološkom katastrofom. Uranijum je pao i ostao je na tim mestima, ali ono što nismo mogli da popravimo, to su hemijska jedinjenja koja su se ulila u vodu, u zemlju, u vazduh, a piralen je jedno od najkancerogenijih jedinjenja za koje sam ja čuo, koji u najmanjim jedinicama sigurno dobija karcinom, ako ga proguta, to je karcinom jetre, ili digestivnog trakta i ukoliko dođe u dodir sa kožom to je rak kože, ili kod udisanja parapiralena - isto... - rekao je Kovčin.

Podsetio je na bombardovanje Bežanijske kose i trafo stanice.

- Kada se spali piralen on gori u jedinjenja koja u dodiru sa vatrom postaju bojni otrovi. Tada sam dežurao u bolnici na Bežanijskoj kosi, i sećam se da je vetar okrenuo suprotno od nas u smeru ka aerodromu, inače, da je išao ka bolnici, svi pacijenti u bolnici bi bili izgubljeni - kazao je Kovčin, podvukavši da bilo koji dodir sa ovom supstancom dovodi do zasigurnog oboljenja od kancera.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.