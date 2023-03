Prelazak na letnje računanje vremena se u Srbiji i u Evropskoj Uniji obavlja svake godine u poslednjoj nedelji marta, kada se pomeraju časovnici jedan sat unapred, tako da se ujutru duže spava, a dan traje duže.

Ova praksa je uvedena još 1916. godine kao mera uštede energije u periodu Prvog svetskog rata, a kasnije je postala uobičajena u mnogim zemljama.

Međutim, pitanje da li je letnje računanje vremena zapravo dobro je i dalje predmet rasprava. Postoje argumenti za i protiv ove prakse.

Za prelazak na letnje računanje vremena se navodi da pomaže uštedi energije, jer se duže koristi prirodna svetlost i manje se koristi električno osvetljenje. Takođe se navodi da ovaj sistem pomaže u smanjenju saobraćajnih gužvi, jer se ljudi u večernjim satima više zadržavaju napolju, a manje koriste automobile.

Sa druge strane, postoje argumenti da letnje računanje vremena može da ima negativne efekte na ljudsko zdravlje i dobrobit. Pomeranje časovnika može da poremeti cirkadijalni ritam ljudskog organizma, što može da dovede do nesanice, umora i gubitka koncentracije. Takođe, prelazak na letnje računanje vremena može da utiče na ljude koji rade u smenama, jer njihov radni raspored mora da se prilagođava novom vremenu.

Slobodan Bubnjević, sa Instituta za fiziku, govorio je o ovoj temi koja je polemika u mnogim zemljama, pa i u Srbiji.

03:17 SAT SE NOĆAS POMERA UNAPRED, pripremite se za KRAĆE SPAVANJE! Stručnjak otkrio koja se tajna krije iza LETNJEG RAČUNANJA VREMENA

- Pomeranjem sata mi dobijamo duži dan, odnosno dužu obdanicu. Kada ne bi bilo ukaznog vremena mi bi imali mnogo manje sunčanih sati u toku dana u Srbiji. Sa druge strane to omogućuje izvesne energetske uštede. Dakle, u uslovima energetske krize to je dosta značajno. Jer nije da se struja troši samo u zimskom periodu. Kada ne bi bilo ukaznog vremena onda bi smo imali mnogo topliji dan. Mnogo smo duže u toplijem delu dana i tu dolazi do izvesnih ušteda, ali ne treba zaboraviti da je život na suncu daleko zdraviji nego kada veći daeo dana živimo u mraku - rekao je Bubnjević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs