PORUKA PATRIJARHA PORFIRIJA IZ SOMBORA: Neki hoće da naš narod preko reda ponovo gurnu u međusobne i sukobe sa drugima (FOTO)

Patrijarh Porfirije održao je pomen za stradale u NATO agresiji 1999. godine tokom obeležavanja Dana sećanja u Somboru.

Patrijarh se nakon pomena obratio građanima okupljenim na obeležavanju 24. godišnjice NATO agresije.

- Poštovani narode pravoslavni, sabran večeras iz gotovo svakog mesta iz Bačke, Srema i Banata i drugih krajeva, sabran na molitvu Bogu za postradale u nečovečnoj i protivpravnoj agresiji najveće vojne sile u istoriji, u najnesrazmernijem sukobu, odnosu snaga na bojnom polju od kada je sveta i veka. Svi mi znamo iz grada, na koji je na današnji dan 1999. godine u istim ovim ranim večernjim satima pala prva bomba, svi znamo kada su počela prva razaranja naše divne i voljene otadžbine, naše prirode, naše imovine i naših života, a ubijen je prvi Srbin po imenu Radovan Medić, prvi od više hiljada ubijenih i ranjenih u ovoj agresiji. Opominjemo, i sebe i druge, da je i našem narodu i čitavom svetu najpotrebniji od svega mir. Najpotrebnije je međusobno razumevanje, svest o tome da ima mesta za svaku živu dušu pod kapom nebeskom, ali i za svaki narod da organizuje sebe i svoj život onako kako njemu najbolje odgovara - rekao je Porfirije.

1 / 14 Foto: Printscreen RTS

Poglavar SPC se prisetio dana kad je počelo bombardovanje.

- Sećajući se onoga dana kada su u ovom gradu bombama razarani ne samo vojni objekti već i fabrike, zanatske radionice, domovi škole, dečiji vrtići, čak i izvorišta vode iz koje se napaja Sombor. Dok su okolnim putevima toga dana jurile krstareće rakete da izruče smrtonosni tovar, mi činimo danas isto ono što su Somborci činili toga dana, toga ratnog proleća 1999. A Somborci su se toga dana okupljali baš na ovom trgu, koji nosi ime, ni to zasigurno nije slučajno, Svetoga Đorđa. Na ovom trgu, koji je posvećen svetom Đorđu, ali preko njega i našem Bogu, Bogu ljubavi jer nosi ime Svete Trojice. Kuražeći jedni druge upućivali su ljudi ovde sabirani svetu poruke mira sa jedne strane, a istovremeno molili su se za mir. To isto i mi činimo danas, sabrali smo se da se pomolimo za sve one koji su postradali nepravedno od zločinačkih pucnjeva iz neba, odakle bi trebali da dolaze blagoslovi. I umesto da dolazi anđeo Božiji koji donosi mir, dolazili su "anđeli" koji su sejali smrt. Mi se danas još usrdnije molimo jer se danas u Evropi vodi vojni sukob, koji preti da u svoj bezdani vrtlog uvuče čitav svet, molimo se da tamo gde se vodi rat u Ukrajini da što pre prestane oružje koje seje smrt i koje proliva nedužnu krv. Neki bi hteli i da naš srpski narod, ponovo preko reda gurnu u sukobe, i međusobno, i sukobe sa drugima. Drugi pak, koji ne shvataju da je hrišćanski Bog, Bog ljubavi i mira, a da Crkva živi i svedoči mir, zahtevaju od crkve da svojim stavovima i izjava, da pruži pokriće onima koji bi da nas gurnu u nove ratove i sukobe. Ponoviću, poslanje crkve je da na svaki način, a pre svega molitvom i verom u Hrista, izgrađuje mir i međusobno poverenje među ljudima i među narodima. Mir svoj dajem vam, rekao je niko drugi nego sam Gospod - rekao je Porfirije.

Poglavar SPC je pozvao na mir.

- Taj mir nije kao mir onih koji o miru neprestano govore i govore više i glasnije od drugih, a istovremeno proizvode beskrajne količine najsmrtonosnijeg oruđa smrti i od te proizvodnje žive neuporedivo bolje od drugih. Gradimo i čuvajmo najpre božji mir u sebi, pa možemo onda da se mirimo i sa drugim ljudima, najpre sa našim najbližima, sa našim komšijama, prijateljima i kolegama na poslu, sa svima, a onda ćemo moći da budemo istinski blagovesnici mira - dodao je patrijarh.

Porfirije je naglasio da se "molimo i borimo" se da se naša stradanja ne ponove ni nama niti bilo kome drugome.

- Istrajmo na putu svih pregovora, dijaloga, koji ima za cilj makar elementarno međusobno razumevanje među ljudima. Ali ne prihvatajmo ultimatume i ucene, po bilo koju cenu. One koji podrazumevaju poklanjanje sebe i svoga, odricanje sebe i svoga. Istovremeno dajmo sve od sebe da ostanemo poslednji za stolom za kojim se traži rešenje koje će očuvati mir i nama i svima oko nas zajedno sa nama. Ako se ovde pokrene spirala zla, nema sumnje i nisu potrebni argumenti da ćemo svi biti potpuni gubitnici. Govoreći ovo zagledan sam u krst na kojem je gospod nas Isus Hristos raspet. Krst na kojem je idući za Hristom razapeto stotine hiljada, možda i milioni ljudi, žena i dece iz čitavog sveta, ali i roda našega - sve od svetoga kneza kosovskog Lazara do Milice Rakić i druge dece, mladih i starih postradalih te kobne 1999. Ali kao što je gospodnje raspeće i stradanje na krstu vaskrsenjem dalo ne samo smisao, i neiscrpnu nadu, nego i konačnu suštinsku pobedu i to ne samo potonjim stradanjima na pravdi Boga, nego i svakoj ljudskoj delatosti, svakom radu, stvaralaštvu, radosti, ljubavi, tuzi, tako žrtvu postradalih iz roda našega vidimo kao zalog našem čvrstom koračanju za Hristom i nesumnjive, sasvim izvesne pobede. Stoga se danas molimo za sve postradale u proleće 1999. godine, nevino postradale, za naše sunarodnike, našu braću i sestre. Bog neka dušu prosti njima i da im večni pokoj, i svim ljudima postradalim na pravdi Božjoj u vreme NATO agresije na srpski narod. Neka Bog da da u zdravlju i svakom dobru dočekamo najveći praznik, praznik pobede, života i radosti, vaskrsenja gospoda našega Isusa Hrista - poručio je patrijarh Porfirije.

(Kurir.rs)