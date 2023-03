"POČEO PRIČU O SEBI, A ONDA IZVADIO OVO IZ TORBICE" Objava devojke iz Srbije sa dejta ZAPALILA mreže! Sve se odigralo u par minuta

Mnogi su imali priliku da iskuse ljubavni sastanak koji bi mogli da smeste u " rubriku kao iz pakla". Da li je osoba sa kojom ste izašli bila neprijatna ili je kasnila ili čak nije lepo mirisala... čini se da nema jednostavnijeg načina nego da olakšate dušu na društvenim mrežama.

Upravo je još jedna korisnica Tvitera podelila sa svima svoje nedavno iskustvo i po svemu sudeći zaokupirala pažnju korisnika ove socijalne mreže.

Naime, izvesna "plavka" započela je priču informacijom da je odlučila da izađe sa jednim dečkom kako bi se upoznali i odmah istakla da je u pitanju mladić koji ima oko 26 godina.

Izašla sam sinoć sa nekim dečkom da se upoznamo, ima oko 26 godina. Počinje on tako priču o sebi,kako živi sa roditeljima jer smatra da treba da bude s njima jer su ga ohranili, došao sa fiat puntom na dejt, što apsolutno nema veze, jer nisam u fazonu da mi je to važno. Sve dok⬇️ — plavka 💙 (@KosePlave) March 25, 2023

- Počinje on tako priču o sebi, kako živi sa roditeljima jer smatra da treba da bude s njima jer su ga ohranili, došao sa fiat puntom na dejt, što apsolutno nema veze, jer nisam u fazonu da mi je to važno - napisala je ona, a zatim dodala:

- Sve dok mu u jednom momentu nije zazvonio telefon. Vadi ga iz neke torbice, kad ono iphone 14. Završi on tako razgovor i počne da priča kako je podigao kredit da bi ga kupio i da je sada veći šmeker jer se cure lože na to. Nikad me više neće videti.

Žestoka rasprava ispod objave "Nikako ne mogu shvatiti, zašto je ok zaduživati se za stan, a ne za telefon?!" - pitao je jedan korisnik, na šta je ona odgovorila da je stan bitniji za život od najnovijeg telefona. "Šta ti je tu najviše zasmetalo?" - napisao je drugi. - To što je digao kredit za ajfon 14 da bi bio frajer dok s druge strane živi sa svojima a ima 26 godina, nadovezala se, a zatim je usledilo još jedno pitanje. "A da li bi ti smetalo, da mu je tata kupio stan, da ne živi s njima, auto mercedes Amg 63 i ajfon 14?", na konto čega su se umešale i druge devojke. "Ne bi smetalo. Ili treba da prihvatimo minimum ne daj boze da želimo nešto vise? A to da mu tata kupi ne znaci da je nesposoban jer nema pravila". "Zašto spominjes automobil uopšte ako ti to nije bitno? Ne vidim vezu sa celom pričom", "Sa roditeljima je dok ga ne otplati besvija. Decko ostvaruje zadate ciljeve. Pohvalno", "Kad čitam tvoje tvitove, sa dosta stvari i situacija, mišljenje se poistovetim. Tragamo, ali sestro, nemamo sreće!". Na kraju, ostaje pitanje - kakvo je vaše mišljenje na ovu temu?

Kurir.rs