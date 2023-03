KAKO JE PROPAO F-117! AMERIČKI PILOT PROPEVAO GODINAMA POSLE! Srpska PVO poslala stelta u istoriju! Šta se desilo s TREĆIM SOKOLOM

Navršava se 24 godine od kada je RV i PVO Vojske Jugoslavije srušio, do tada "nevidljivi" američki bombarder F-117 i zapečatio mu sudbinu.

Oko 19.30 časova, 27. marta 1999. borbena posluga Trećeg raketnog diviziona 250. raketne brigade na raketnom sistemu S-125 Neva koji su se nalazili na vatrenom položaju kod sela Šimanovci nije ni slutila da će se upisati u noviju srpsku istoriju. Naime, oni su tad zahvaljujući obuci, dugostečenom znanju, ali pomalo i ratnoj sreći uspeli da obore taktički bombarder F-117A poznatiji i kao "noćni soko". Čuveni "stelt" i "nevidljivi", više je medijski proslavljen u napadima na zemlje koje nisu imale PVO ili je ona bila potpuno paralisana već prvog dana.

Sada se prvi put suočio sa sebi ravnim protivnikom, koji ga je "izbušio" posle čega se olupina srušila na zemlju.

Svaki prosečni dobro obavešteni građanin Srbije mogao je da upamti imena borbene posluge, pa i radnju do momenta kad je raketa 5V 27D pogodila F-117A tj njegovo krilo zbog čega je letelica počela da pada. Pilot poptukovnik Dejl Zelko spasio se iskakanjem. Malo je lutao sremskom ravnicom dok ga spasilački tim iz Brindizija koji je stigao preko Dalmacije i kanjona reke Drine do Srema nije izvukao. Valja dodati da su tom prilikom spasioci nekog i zaboravili u sremskoj njivi pa se helikopter CH-53 mora vratiti još jednom po onog zaboravljenog.

foto: Printscreen/Youtube

U ovom prigodnom tekstu pozabavićemo se više jednim drugim aspektom, ove priče da je nad Srbijom, odnosno Sremom pogođen još jedan F-117A. O tome je bilo reči pre nekoliko godina kada je jedan američki pilot, doduše penzionisani "propevao". Doduše ta priča je bila ona u stilu to je bio moj kolega, te ja sam video u mrklom mraku koliko je avion oštećen, kako se puni gorivom pod neonskim zelenim svetlom i "hrabri" avijatičar sleće u Špangdalem. I onda ovaj što ga je pratio dobija visoko odlikovanje DFC (Distinguished Flying Cross, najveće priznanje koje se dobija u letačkoj karijeri, a dobija se za izuzetne rezultate postignute u izvršenju letačkih zadataka.

Elem, ovde ćemo više da se bavimo na početku kako su SAD poslale F-117A kao udarnu pesnicu na Balkan. Prvi put o tome izvestio je britanski časopis Jane s Defence Weekly od 24. februara 1999. da je u bazu Avijano na severu Italije sletelo 12 aviona F-117A i 10 marinskih EA-18B Prowler odnosno šunjalo koji su ometali i neutralisali sisteme PVO u Zalivu pre ulaska F-117A u zonu uništenja cilja. Zabeleženo je da je nad Jadranskim morem prvi F-117A imao 25. februara. Radilo se o 12 aviona F-117A osme eskadrile iz baze Holoman u Novom Meksiku. Interesantan podatak je da je let od te baze do Avijana trajao preko Atlantika punih 14 sati i 45 minuta što je bio izuzetno veliki psihofizički napor za pilote, posebno nad Atlantikom gde su povremeno jedva uspevali da se izbore sa prostornom dezorjentacijom. Pa i Zelko je tvrdio da je to bio njegov najduži let u karijeri pilota ovog aviona.

Posle mesec dana od dolaska usledila je akcija. Prve noći u akciji napada na radarske i PVO položaje delovali su i F-117A na čijoj meti je bio i podzemni kompleks PVO u brdu Straževica kod Rakovice.

Dejl Zelko pored aviona kojim je upravljao, i šef posade Neve Zoltan Dani foto: Fejsbuk

Već četvrtog dana sa lansirnih šina poletele su dve Neve od kojih je prva pogodila avion, a druga nije uspela da zahvati cilj i samolikvidirala se. Naravno bilo je raspredanih svakakvih mitova od otvaranja bomboluka, do tajnih aparata i naprava, ugrađivanih čipova u avion super obaveštajaca, koji su sebe hvalili da su uz bokal vina i oval pečenja, oni bili ti koji su se ušunjali u Avijano i prčkali oko aviona. Zapravo borbena posluga nije ni znala da je oborila F-117A. To su saznali dva sata kasnije preko radija, a otkrili su ga kao i svaki drugi avion uz pomoć sirove radarske slike. Ima i danas onih koji veruju da je to bajka, mit, ali tako je bilo i svako ko je bio u kabini iz koje je zviznut F-117A mogli su da se uvere u istinitost priče.

Elem, ni sam čuveni general Klark jedan od arhitekata rata protiv SRJ nije ni sam verovao kad su mu javili da su izgubili kontakt sa jednim pilotom četvrtog dana rata. U svojoj memoarskoj knjizi "Moderni rat" živopisno je opisao čak na dve strane o obaranju F-117.

Klark živopisno se seća kako ga je obavestio general Džon Džamper da se jedan F-117 nije vratio tj. izašao iz jugoslovenskog vazdušnog prostora.. Klark opisuje kako je tražio da se provere još jednom navodi i kako mu je general Džamper rekao da je avion izgubljen nad Srbijom. Klark zove načelnika Združenog generalštaba Hjua Šeltona, koji je to mirno primio i rekao mu da su računali da će izgubiti nekoliko aviona. Klarku je laknulo kad su uspostavili kontakt sa oborenim pilotom i kad je izvučen.

Vesli Klark foto: Youtube Printscreen

"Bili smo preokupirani i dvobojima koji su se vodili cele noći: na zemlji između pilota i njegovih progonitelja, u vazduhu, između naših vazdušnih snaga za pronalaženje i spasavanje pilota i sprske protivvazdušne odbrane, i u medijima u takozvanom informativnom ratu sa Srbima koji su želeli priznanje za obaranje našeg aviona, dok smo mi bili rešeni da to negiramo koliko je to moguće da zaštitimo pilota. Oko 12.30 delimično smo izgubili treću borbu. Na međunarodnoj TV mreži prikazivana je olupina aviona u plamenu i ushićeni Srbi koji likuju. Sada smo samo mogli da kažemo da nismo sigurni da li je avion oboren ili je posredi neki kvar", napisao je general Klark u knjizi - hvala i dovoljno.

Kad je Solana obavešten da je Zelko spasen samo je ushićeno rekao: "To je moralna pobeda", a Klark mu je odgovorio: " Pa to i nije neka pobeda"......

Obaranje F-117A nateralo je tadašnjeg šefa Pentagona republikanca među demokratama Vilijama Koena da 1. aprila 1999 iz Holomana pošalje još 12 +1 avion F-117A u pitanju je bio 9. skvadron 49. vinga da se pridruži operaciji Saveznička snaga. Avioni su 4. aprila 1999. sleteli u ovou veliku nemačku bazu. Zadatak napad na sve ciljeve severno i južno od 44. paralele.

Neva foto: Printscreen Ministarstvo Odbrane

E sad početkom decembra 2020. u dugim hladnim koronskim noćima na sajtu War zone pojavio se tekst pod naslovom. "Da srpska PVO je pogodila još jedan F-117A tokom operacije Saveznička sila". Priču priča Čarli Hejnlajn i dešava se aprila 1999. znači nešto više od mesec dana posle obaranja Zelkovog jeroplana. Zapravo noć 29. na 30 april i isto letelica upada u zonu uništenja 3.raketnog diviziona. Borbenom poslugom te noći komandovao je Boško Dotlić. Dejstvovale su dve rakete sa imenima Jagodinka i Slavujka. E sad eksplozija nije očito nanela tolika oštećenja kad se avion vratio u Nemačku..

Neke činjenice o upotrebi F-117A nad Srbijom

Tokom NATO agresije na SRJ učestvovalo je ukupno 25 aviona F-117A koji su pripadali 49. vingu iz avio baze Holoman u Novom Meksiku.

foto: Printscreen/Twitter

Kao što smo rekli februara je prebazirano u Avijano privh 12 aviona. U međuvremenu u kampanji je jedan oboren. Druga tranša aviona prebacuje se još 12 aviona F-117A plus jedan, Taj jedan pridodati je trebao zameniti oboreni Zeklov avion. Pa pošto su su oko Avijana sevali blicevi spotera i mnogi beležili serijske brojeve i oznake na letelicama izdata je naredba da se i ovih 12 iz Avijana 4. aprila prebace u Špangdalem.

Načelno avioni su korišteni tokom kampanje svakog dana od 20-23 časa i od 00.00 -03.00 časova.

I u drugim publikacijama se moglo naći podataka da je bilo i drugih pogođenih F-117A. Dva su identifikovana jedan oboren jedan teško oštećen i verovatno otpisan kasnije. Sudbina medijski često spominjanog trećeg F-117A i dalje nije razjašnjena. Prvo oko sletanja da li je Butmir kod Sarajeva ili Pleso kod Zagreba?! ili Slovenija? U svakom slučaju kad je razjašnjena sudbina dva, moraće i trećeg kad tad. Do tad čekamo otvaranje arhiva, ako ih bude!.

foto: Profimedia

Potpisivanjem Kumanovskog sporazuma i posle čuvene rečenice: "Poštovani građani srećan vam mir", neke dve nedelje kasnije stiglo je naređenje da se vrate svi F-117 u svoju matičnu bazu Holoman. U periodu od 24 -30. juna 1999 svi avioni vraćeni su u SAD, ali ima ono ALI. Prva tranša 11 aviona u periodu 24. na 25. juni, druga tranša 11 aviona 29. juna i 30. juna 1999. dva aviona. E sad sudbina kako su oni otišli nije poznato. Poznato jeste jedino da nisu poleteli tj otišli su rastavljeni, dok je treći ostao kod nas.. Sudbinu dva jesmo saznali a gde je letio treći ko ga je gađao za sad ostaje tajna. provlače se neke priče da su kubaši sa 2K12 zaslužni. Neki im to osporavaju neki prihvataju i opet beskonačna tema za nove podele i svađe...

Inače F-117A učestovovali u drugom napadu na Irak 2003., pa nešto po Avganistanu pa su penzionisani tamo posle 2008. Međutim pre dve godine ponovo su primećeni na nebu iznad Sirije gde su malo po malo opleli po Islamskoj državi, ali video se i na Kalifornije, samo sa maskirnom tamnom i tirkiz plavom umesto crne boje.. Skoro se pojavila i slika modernizovanih F-117A šta je na njima modernizovano.... Izgleda da će ovaj avion još dugo leteti, ali samo tamo gde nema jake PVO...

Kurir.rs / Andrej Mlakar