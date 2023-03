KIŠA, KRUPA, SNEG I OLUJNI VETAR! RHMZ najavio padavine i mraz: Evo kada se vraća LEPO VREME

do 10 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kratkotrajnim pljuskovima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od minus tri do tri, na istoku Srbije i do pet stepeni, a najviša dnevna od šest do 10 stepeni. Vetar umeren i jak severozapadni, povremeno i olujni, krajem dana u slabljenju.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će ujutru biti slab mraz, a tokom dana promenljivo oblačno, hladno i vetrovito, povremeno s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura biće od nula do dva, a najviša dnevna oko devet stepeni.

RHMZ najavio padavine i jutarnji mraz

foto: Printscreen/RHMZ

"I danas će duvati umeren i jak severozapadni vetar koji će ponovo dostizati olujne udare. Vetar će biti u slablјenju krajem dana i tokom noći. Tokom dana u svim predelima biće promenlјivo i hladno, a kratkotrajno se očekuje i lokalna pojava plјuskova kiše, krupe i snega.

Do četvrtka se u jutarnjim satima očekuje slab i umeren prizemni mraz, dok se slab mraz na 2 m visine danas očekuje ponegde u severnim, sutra u svim, a u četvrtak samo u južnim predelima Srbije. Od četvrtka dnevna temperatura u osetnijem porastu", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog jakog vetra koji su najavili meteorolozi, u celoj Srbiji je na snazi žuti meteo alarm što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

