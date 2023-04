"TAKSISTA U TURSKOJ ODBIO DA NAS VOZI JER SMO SRBI" Mladići pešačili sat vremena do hotela, a onda usledio novi ŠOK

Svaka vožnja taksijem je avantura za sebe. Nikada ne znate na kakvog vozača možete da naletite, koliko će dugo vožnja da traje, kao i kakve vas sve priče očekuju tokom iste.

Tako su sada korisnici društvene mreže Redit podelili svoje priče, najčudnije i najgore stvari koje su im se desile tokom vožnje taksijem.

"Bilo da je preterano luckasti vozač, automobil u kvaru, ili nešto treće... Lično sam svedočio nekoliko neobičnih epizoda, ali zanima me kakva su vaša iskustva", napisao je jedan korisnik društvene mreže Redit, a onda su redom počele da se nižu neobične priče.

"Vozač imao mape na italijanskom. Kaže manje su napadne od engleskog i srpskog, kao da ti neko peva gde da ideš. Pitali ga da li priča italijanski, kaže ne, naučio sam samo levo i desno zbog ovih mapa", jedan je od komentara.

foto: Pritnscreen/Reddit

Bilo je i onih koji su dobili besplatnu vožnju.

"Jednom sam se vozio taksijem i lik je zapravo ćutao sve vreme. I dalje mi u srcu taj dan", "Najčudnije da me taksista vozio za džabe. Došo ja u Bg na neki ispit iz Valjeva, i na autobuskoj pitam taksiste za vožnju, kažem Voždovac, ono za neko čudo niko nije hteo da vozi, dal je neki praznik bio, prazan grad skroz, i taj lik prilazi kao ajde idem ja do Voždovca ne mora ništa", pisali su dalje korisnici ove mreže u komentarima.

Potom je usledila i priča o taksisti koji se hvalio nožem.

"Taksista je izvadio svoj nož da mi pokaže da se pohvali kako on to uvek ima u vratima, jer nikad ne znaš sa migrantima šta će da bude i kakvi su. Naravno, u potpunosti odgovara tipu taksiste, star razvaljen i prljav auto, 47 ikona svuda raspoređenih, ogromna krstača oko retrovizora, majica bez rukava, peškir oko vrata i crne brze naočare za sunce na glavi", napisao je on.

Jedan mladić je podelio priču koja ga je zadesila u Turskoj, a nije mu bilo uopšte prijatno.

"Taksista u Turskoj odbio da nas vozi jer smo Srbi (znam kako zvuči ali stvarno jeste zbog toga), a onda išao od taksiste do taksiste i njih ubeđivao da nas ne voze.

Na kraju idemo mi peške sat vremena do hotela, kad prolazi taj isti taksista, sa drugim mušterijama nekim. Drugar poludeo, psovao ga, možda i gađao nečim. Izlaze i on i mušterije na sred ulice da nas jure.

I tako zamalo da nas pobije neki random taksista u Turskoj, posle nijednom nismo pričali odakle smo", napisao je ovaj mladić.

(Kurir.rs)