USKORO MENJAMO ZIMSKE ZA LETNJE GUME: Mogu da se nađu već od 1.499 dinara po komadu (FOTO)

Dolaskom proleća ističe zakonska obaveza korišćenja zimskih guma na vozilu i vozači se uveliko spremaju za zamenu postojećih ili kupovinu novih letnjih guma. I dok su neki kupili gume zimus po akcijskim cenama, drugi su za to čekali poslednji trenutak.

- Jedna grupa vozača obično čeka poslednji trenutak da kupi novi set letnjih guma, a tada su one najskuplje. Moguće je da neke dimenzije koje se najčešće koriste budu i rasprodate, što vozače dovodi u situaciju da voze zimske gume duži vremenski period od planiranog, razmišljajući o tome da li će ih visoke temperature oštetiti i učiniti neupotrebljivim za iduću zimsku sezonu, što nije redak slučaj. Na oglasniku Sasomange trenutno imamo veliku ponudu guma za predstojeću sezonu, a najjeftinije se kreću već od 1.499 dinara po komadu - kaže za Kurir Saša Mitrović, Head prodaje za Auto-moto i nautiku sa oglasnika Sasomange. rs.

Saša Mitrović foto: Sasomange

Cene su zaista šarenolike. Neki ih prodaju na komad, neki po dve, neki sve četiri. Postoje kategorije onih boljih, pa onda i ekonomik varijanti. Listajući oglase može se videti da su povoljnije opcije kad se kupuju gume u kompletu od četiri pneumatika. Može se znatno uštedeti, a to baš znači, s obzirom na to da su u protekle tri godine gume poskupele i do 30 odsto u zavisnosti od brenda proizvođača.

Oglašavaju se i usluge Zamena guma od 400 dinara Na oglasniku Sasomange može se naći i ponuda usluga zamene zimskih guma. Naime, tamo se može naći ponuda vulkanizerskih radnji kod kojih se može zakazati termin zamene guma, a u određenim radnjama gume se mogu kupiti na licu mesta. - Cena zamene zimskih guma na letnje gume, po jednom točku, iznosi od 400 do 600 dinara, zavisno od toga da li je u pitanju čelična ili aluminijumska felna. Prikazana cena odnosi se na gume prosečnih dimenzija (15" i 16"), dok za gume većih dimenzija, kao i nestandardne dimenzije zamena iznosi i 1.500-2.000 dinara po točku. U ovu cenu uračunata je usluga balansiranja i montaža/demontaža.

Sagovornik Kurira objašnjava zbog čega imamo skok cena.

- Vozači su primetili da se cene guma menjaju svake godine i da su poskupljenja od 10% do 15% na godišnjem nivou postala uobičajena u proteklih nekoliko godina. Proizvođači guma poskupljenja opravdavaju skokom cena sirovina izazvanim koronavirusom i smanjenom proizvodnjom, povećanim troškovima energije, transporta, a naročito kaučuka, koji je osnovna sirovina za proizvodnju guma svih proizvođača. Takođe se opravdanje za poskupljenje nalazi u činjenici da se veliki broj fabrika za proizvodnju guma za tržište EU nalazi u Rusiji i da je ta proizvodnja i isporuka u velikoj meri smanjena ili obustavljena, što je dovelo do povećanja proizvodnih kapaciteta u fabrikama lociranim u EU, ali očigledno je da ti kapaciteti nisu na zadovoljavajućem nivou i da je upitno da li će potreba za ovim proizvodom biti zadovoljena - kaže Mitrović. Inače, polovne gume na sajtu Sasomange.rs se prodaju po cenama koje su minimalno 50% jeftinije nego nove.

- Većinom se radi o gumama iz uvoza koje prodaju vulkanizerske radnje ili male trgovačke firme. Kad je reč o ovakvim gumama, neophodno je obratiti pažnju na godinu proizvodnje, koja je vidljiva u oznaci DOT utisnutoj na obodu gume, a ona označava nedelju i godinu proizvodnje. Kupac ne sme da dozvoli da ga zavara primamljiva cena jer guma vremenom gubi svoja svojstva čak i ako nije vožena, a to se odražava kroz povećanu tvrdoću, produženi trag kočenja 25-30% i pojavljivanje sitnih pukotina usled smanjenog viskoziteta i elastičnosti smese od koje je napravljena. Obično se smatra da guma do četiri godine i dalje poseduje sva svoja upotrebna svojstva, ali svake naredne godine, u zavisnosti od klase i brenda proizvođača, može gubiti 5-10% svoje upotrebne vrednosti - ističe naš sagovornik i dodaje da je takođe potrebno obratiti pažnju da li je šara na gumi protektirana (nalepljen novi gazeći sloj sa šarom) ili dodatno urezana (produbljena) šara, što je čini daleko manje bezbednom od bušenja i oštećenja na kolovozu.

A oni koji bi od ove sezone da prebrinu muku koju imaju dva puta godišnje, a to je zamena pneumatika, opredeljuju se za univerzalne gume. I ovo je period kad, ako već pazare gume, neki kupe i njih.

- Univerzalne gume nose na sebi oznaku planine sa tri vrha, kao i oznaku M+S i nisu podložne promeni tokom godine jer su napravljene od materijala koji ne menjaju svojstva na niskim ili visokim temperaturama, a i šara im je prilagođena za sva godišnja doba. Vozači često misle da je nova letnja guma dovoljno dobra za korišćenje u zimskim uslovima jer je šara na njoj duboka preko 6 mm, ali zaboravljaju da sam materijal od koga su letnje gume napravljene menja svoje karakteristike na niskim temperaturama ispod -7 stepeni, kada guma postaje kruta i sklona proklizavanju bez obzira na dubinu šare, a da ne govorimo o dužem tragu kočenja, gde se daljina zaustavljanja pri istoj brzini na suvom kolovozu produžava do 50%. Ono o čemu je potrebno voditi računa je da takve gume na sebi moraju imati označenu snežnu pahulju na boku, čime proizvođač garantuje da je predviđena i za zimske uslove vožnje kad se na kolovozu nalaze sneg i led - priča naš sagovornik.

Dodaje, iako je ova vrsta guma po kategoriji kvaliteta cenovno slična letnjim i zimskim gumama, ipak se samo 20% vozača opredeljuje za ovu vrstu guma, jer one ipak nisu adekvatna zamena za namenske gume letnje i zimske sezone.

Suzana Trajković

Bonus video

01:54 VIŠE NEMA ODLAGANJA! Ako niste stavili ZIMSKE GUME može da čeka vas sačeka ozbiljna kazna