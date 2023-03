KAKO IZGLEDA OBUKA ZA PILOTA BORBENOG AVIONA? Šarić: Pri letenju osećaj je NEVEROVATAN, ali najviše sam se pripremao PSIHIČKI

Svako od nas sigurno je kao mali maštao šta želi da bude kad poraste. Ovaj put reč je o dečacima.

A dečaci uglavnom sanjaju da budu fudbaleri i piloti. Nekako nas život uvek usmeri na potpuno drugu stranu i sve ovo uglavnom ostane ono što je i bilo na početku - san.

Međutim, malo je poznato da se neki dečački snovi ostvaruju čak i kada odrastemo.

foto: Printscreen YouTube

I moguće je da, iako ste recimo završili neki civilni fakultet, na kraju sednete u kabinu borbenog aviona.

O ovoj temi i o kursu ministarstva odbrane za rezervne oficire avijacije danas su razgovarali potporučnik Strahinja Stanković, nastavnik letenja i Milan Šarić, kandidat za rezervnog oficira roda avijacije.

foto: Kurir tv

Šarić kaže da je pokušavao da upiše Vojnu gimnaziju, pa da ne bi gubio godinu upisao je nešto drugo, gde je shvatio da nije doneo baš najbolju odluku.

- Vojni borbeni avion me je od detinjstva zanimao - otkrio je Šarić.

Stanković je prokomentarisao neke od razloga zbog kojih se ljudi ne mogu tek tako odlučiti za ovaj poziv.

- Postoje razni razlozi koji spreče čoveka da dođe na Vojnu Akademiju, ali uvek mogu doći nakon završenih osnovnih akademskih studija. Selekcija se sastoji od lekarskih pregleda, psiholoških testiranja i padobranske obuke. Nakon toga se upućuju na selektivno letenje gde prolaze neku selekciju na avionu Utva 75 i dalje prave uslove za dalji nastavak školovanja. Oni koji zadovolje uslove kreću sa realizacijom kursa - rekao je Stanković.

foto: Kurir tv

Šarić je prošao sve segmente i kaže da je osećaj letenja lep i nesvakidašnji.

- To je bio moj prvi put da skačem u životu. Skočio sam i preživeo sam i to je dodatan segment koji je interesantan. Mnogo smo se pripremali za to. Najviše sam se pripremao psihički da što više ostanem fokusiran, sve ostalo je jedan cilj - rekao je Šarić.

04:00 KAKO IZGLEDA OBUKA ZA PILOTA BORBENOG AVIONA?

Prema Stankoviću proces je sličan kao za upis na VA.

- Proces selekcije traje tri meseca, a nakon toga sam kurs traje šest meseci. Vojna obuka, pa osnove letenja i ugovor. Na početku je zbunjujuće kad počnete tek da letite i nađete se u kokpitu aviona, mnogo, previše informacija. Osećaj je neverovatan. Nastavnik upravlja avionom, međutim, vremenom taj momenat prođe u rutinu, gde počnemo da vladamo i upravljamo avionom - kazao je Šarić, a Stanković ga je dopunio.

- To nije da samo dođete na posao, nego je sve podređeno tome. Kandidati koji žele da se prijave za kurs moguće je da imaju predrasude da je mnogo teško, ali to ne možemo da znamo dok ne probamo. Sam proces selekcije omogućava da vidimo da li smo za to. Nije lako, to je način života. Kad krenemo da letimo znaćemo da li smo za to, ili ne. Svi koji završe kurs postaju oficiri roda avijacije, ali dobijaju čin potporučnika i tek nakon svih obuka postaju piloti - dodao je.

Pozvali su sve koji žele da ostvare svoje nedosanjane snove, i devojke i momke, da se prijave i dobrodošli su u borbene jedinice avijacije Srbije.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.