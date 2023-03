"MISLIM DA SANJAM, SAMO DA SE BEBA RODI I BUDE ŽIVA I ZDRAVA!" Za Kurir prva žena zatrudnela pomoću jajnih ćelija iz Španije

Plačem, drhtim, mislim da sanjam, ljubimo se, grlimo... Zahvaljujući timu VTO iz "Narodnog fronta", moja beta je konačno postala pozitivna! Našoj sreći nema kraja! Ali idemo korak po korak, do kraja. Još ne razmišljamo o imenu za bebu, samo nam je bitno da se rodi i bude živa i zdrava, kaže za Kurir žena (43) kojoj je minule subote potvrđena trudnoća, a ona je prva u GAK "Narodni front" nastala zahvaljujući doniranim jajnim ćelijama iz Španije i o trošku države, a koja želi da ostane anonimna.

I uspela je iz prvog pokušaja! Posle dve neuspele vantelesne oplodnje sopstvenim ćelijama i dve godine borbe, u decembru 2022, kad je prvi put otvorena prijava u Srbiji, odlučili su se za vantelesnu oplodnju (VTO) doniranim jajnim ćelijama.

- Mnogi tokom života prolaze kroz razna iskušenja, bore se da završe fakultete, nađu dobro plaćen posao, reše stambeno pitanje, odu u inostranstvo... Ali nijedna borba nije tako teška i zahtevna kao borba za potomstvo - za bebu. Pošto nam je ukazana jedina šansa za materinstvo, a to je pomoću doniranih jajnih ćelija, treba je iskoristiti što pre, i to u Srbiji. Tu bitku mladi ljudi i bračni partneri ne smeju da izgube. Ne gubite nadu i veru! - navodi trudnica, koja ističe i da je važno što je suprug podržava i tako zajedničkim snagama dolaze do cilja.

ČEKAJU I PRVU TRUDNOĆU POMOĆU DONIRANIH SPERMATOZOIDA Jedan paket sadrži šest jajnih ćelija spakovanih po dve na tri slamčice. - I sve smo istog dana odmrzavali, što je praksa, ne ostavlja se nijedna za neki sledeći postupak. U slučaju da bude embriona za zamrzavanje, država finansira i postupak zamrzavanja i krioembriotransfera. Kod doniranih spermatozoida dobijamo tri slamčice, a odmrzava se samo jedna slamčica, dok druge dve ostavljamo za sledeći pokušaj ukoliko prvi ne uspe. Ovih dana smo imali već tri žene bez partnera u postupku sa doniranim spermatozoidima. Ta VTO se ne razlikuje od obične, radi se petnaestak dana metodama ICSI i konvencionalnog IVF (VTO). Pre nekoliko dana smo imali i prvi embriotransfer i za desetak dana očekujemo da vidimo da li će biti potvrđena trudnoća - navodi dr Jeremić i dodaje da su do sada dobili sedam paketa jajnih ćelija i pet paketa spermatozoida, odmrzli su ih pet, a u sledeće dve nedelje će i preostalih sedam, dok još 30 paketa stiže 11. aprila.

Miruje i čeka, kako kaže, prvi ultrazvuk, jer se trudnoća vodi kao rizična, i to zbog godina, a ne načina oplodnje. Procedura je u ovom slučaju, objašnjava za Kurir klinički embriolog dr Ana Jeremić, šef kabineta za embriologiju na odeljenju za artificijelne tehnologije u GAK "Narodni front", trajala dvadesetak dana.

- Postoji razlika u odnosu na klasični stimulisani postupak VTO. Ne radi se stimulacija folikulogeneze, tj. ovulacije, već samo priprema endometrijuma. Između 13. i 15. dana ciklusa radi se odmrzavanje jajnih ćelija. Kada jajne ćelije odmrznemo, primenjuje se isključivo tzv. ICSI metoda (spermatozoid se direktno ubrizga u jajnu ćeliju) jer je pre zamrzavanja urađena denudacija, tj. čišćenje - kaže dr Jeremić.

BROJKE 700 parova i žena prijavljeno za VTO doniranim materijalom preko E-uprave 54 para ili žene bez partnera već imaju odobrenog donora ili donorku i dozvole za uvoz 100 parova i žena prijavljeno u GAK "Narodni front"

Embriotransfer, dodaje, radi se na stadijumu blastociste, što odgovara 18-21. danu ciklusa, kada je najveća receptivnost endometrijuma za trudnoću. Upravo je i preporuka španske banke da se embriotransfer radi na tom stadijumu i sa jednom blastocistom.

- Sada je sve u najboljem redu, vodiće trudnoću u "Frontu" i ispratićemo je do kraja - ističe dr Jeremić.

