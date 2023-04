SRBI SE ŽALE NA UGRAĐENE KVAROVE: Aparati crkavaju čim istekne garancija! NOPS: Tu praksu će ova odluka EU da ZABRANI!

Odbor za zaštitu potrošača i unutrašnje tržište Evropskog parlamenta izglasao je direktivu o zabrani ugrađenih kvarova i programirano zastarevanje proizvoda, saopštila je nedavno Biljana Borzan, hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu i autorka direktive.

Tom odlukom privodi se kraju borba za zaštitu potrošača od ugrađenih kvarova, koja je počela 2014, kao i kako će se sada osigurati da uređaji traju duže, biće bolja mogućnost popravki i servisa, kao i jeftiniji i dostupniji rezervni delovi. Osim toga, zabranjuje se ugrađivanje komponenti koje ograničavaju trajanje uređaja i prodaja dobara za koje je dokazano da imaju ugrađeni kvar.

- Radi se o tzv. programiranom kvarenju uređaja, građani su primetili da onog trena kada istekne garancija za neki uređaj, on se brzo pokvari. Uprkos tome što je tehnologija uznapredovala u odnosu na šezdesete ili sedamdesete godine prošlog veka, kada su kućni aparati trajali po 10 i više godina, sada je taj rok pet, šest godina ili znatno kraće. To je neodrživo što se tiče okoline jer bacamo kabasti otpad, ali to je i udar na potrošački džep jer neki aparati moraju stalno da se obnavljaju - saopštila je Borzanova.

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) kaže za Kurir da još nisu imali uvid u direktivu, ali ukoliko počne da se primenjuje i kod nas, potrošači će imati dosta kvalitetniju robu na tržištu.

- Kod nas je bilo dosta žalbi što se tiče ugrađenih kvarova i programiranim zastarevanjem proizvoda. Kada kupe neki uređaj kome je garancija pet godina, on se pokvari nakon dve godine, koliko zapravo i traje zakonska garancija. Trgovci uglavnom kažu da popravka traje do 45 dana ili da može da se popravi ukoliko ima određenog dela na tržištu. Ukoliko se ispostavi da nema, garantni list potrošaču ne znači ništa, pa su samim tim dovedeni u zabludu. Ova direktiva će to urediti i rešiti.

