Da li je konačno odzvonilo takozvanim programiranim kvarovima bele tehnike čim istekne garancija?

Evropski parlament je naime, kako bi zaštitio potrošače, izglasao direktivu o zabrani ugrađenih kvarova, što verovatno znači da su pre ove direktive takvi isplanirani kvarovi ipak bili realnost, a ne teorija zavere.

Jovan Ristić, iz udruženja Efektiva, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je otkrio šta će podrazumevati iglasana direktiva.

- U Hrvatskoj ima jedna aktivna evro-poslanica Biljana Borozan koja je uspela svoj san da pretoči u stvarnost odnosno da dođemo na korak od nje. Znači mi sada imamo jedan evropski odbor koji se bavi pravima potrošača i on je taj njen san predočio u tekst jedne direktive koji bi trebao da bude aktivan narednog meseca. To još nije nikakav zakon, već treba da se sačeka implementacija. Mi ćemo to osetiti i pre nego što se to primeni kod nas, kod proizvođača koji daju garancije sa prostora EU - rekao je Ristić i dodao:

02:24 NEMA VIŠE PROGRAMIRANIH KVAROVA BELE TEHNIKE! Jovan Ristić otkrio šta nova direktiva čini: OVO ĆE VAS OSTAVITI BEZ TEKSTA

- Pre svega će se ići na komponente koji ograničavaju trajanja uređaja i dobra sa ugrađenim kvarom, oni će se izbacivati. Moraćete takođe da budete informisani da li će taj uređaj moći da se popravi, jer ako ne može neće ni moći da se stavi u prodaju. Zatim rezervni delovi, ide se na to da budu jeftiniji. Kod oglašavanja, kada se recimo reklamira garantovanih 5.000 sati kod veš mašine, a on nema ni pola od toga. Dakle, ako nešto stvarno ne može da se garantuje to ne sme ni da se stavi u reklamu.

