ŠOK OBRT! OD UTORKA SNEG U CELOJ SRBIJI, I PO GRADOVIMA ĆE PASTI 15CM! Evo kakvo nas vreme čeka tokom aprila (FOTO)

Početak aprila doneo nam je novo pogoršanje vremena! Priliv hladnijeg i vlažnog vazduha prvog dana vikenda uslovio je manji pad temperature, kišu i pljuskove, a takvo vreme zadržaće se i narednih dana, dok se u utorak očekuje sneg u celoj Srbiji, kaže za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

- U utorak će biti oblačno sa snegom i vetrom, temperatura će biti oko nule. Doći će do formiranja snežnog pokrivača i u nižim delovima Srbije. U Beogradu visina snega u utorak sredinom dana biće 15-20 cm! Očekuje se da će sneg padati i u sredu na području Vojvodine i okolini Beograda - kaže on.

Navodi, najviše snega, do 25-30 centimetara, pašće na Kopaoniku. Do 20 centimetara snega zabeleće Ćupriju, Paraćin, kao planine jugozapadne Srbije.

Više od 15 centimetara snega napadaće i u Valjevu, Beogradu, Užicu, Kragujevcu, Ćupriji, Paraćinu, Jagodini, Kruševcu, Novom Pazaru. Nešto manje snega, do 12 cm, biće u Požarevcu, Smederevu, Nišu, a najmanje, do osam centimetara, očekuje se u Zaječaru, Negotinu, Vranju, Pirotu i Leskovcu. I RHMZ je upozorio na sneg i snežne padavine.

- U ponedeljak i utorak u planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije očekuje se sneg i novi snežni pokrivač visine od 15 do 20 cm, a u nižim predelima manji snežni pokrivač visine od 5 do 10 cm - navodi se u upozorenju RHMZ. Nakon tog talasa, kaže Ristić, vreme će se postepeno prolepšavati:

foto: Printscreen/RHMZ

- Od 5. aprila ćemo imati povremene padavine, ali znatno više temperature. Imaćemo kraću stabilizaciju vremena i porast temperatura oko pravoslavnog Uskrsa, 16. aprila, a takvo vreme će potrajati sve do 23. aprila. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni oko Uskrsa i 20 do 25 krajem druge i početkom treće dekade aprila. Poslednja nedelja aprila biće promenljiva i osetno svežija, s čestom pojavom kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, a ponegde i gradom.

Ivan Ristić foto: Kurir tv

Kurir.rs / S. Trajković

Bonus video

03:09 EVO KADA VAM JAKNE VIŠE NEĆE TREBATI! Nedeljko Todorović do detalja otkrio kakva nas VREMENSKA PROGNOZA OČEKUJE U FEBRUARU