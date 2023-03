"SADA JE DOSTA VIŠE OBOLELIH NEGO 2005. GODINE!" Doktorka apeluje na žene povodom raka dojke: Uzroci, posledice, prevencija!

Rak dojke predstavlja vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji u celom svetu.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu se godišnje registruje skoro 1.700.000 obolelih žena, dok od iste bolesti svake godine umre više od pola miliona njih.

Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u više od 90% slučajeva. Samim načinom lečenja, koje je kraće i efikasnije, podiže se kvalitet života obolelih i lečenih žena. Ovo tvrde vodeći stručnjaci.

Srbija se nalazi na 20. mestu u odnosu na 40 evropskih zemalja. Žene u Srbiji se nalaze u srednjem riziku obolevanja od ove vodeće maligne bolesti.

Na koji način sve možemo da se zaštitimo i povedemo računa govorili su gosti "Pulsa Srbije" profesorka doktorka Olivera Kosovac i glumica Suzana Petričević.

Kosovac se prvo osvrnula na podatke iz 2005. godine, pa je rekla da su statistike samo upozorenje da razmislimo o ovoj bolesti:

- Beleži se porast broja obolelih u svetu, ali i kod nas. Podatak da je u Srbiji 2005. godine bilo 2.500 novoobolelih, a sada skoro 4.500, svakako nas upozorava da ozbiljno razmislimo o prisustvu bolesti u ženskoj populaciji. To je najčešći karcinom i najveći uzrok smrtnosti kod žena. Jedino moramo da apelujemo na blagovremenu dijagnostiku. Nekada je to bilo najčešće nakon pedesete godine, a sada je sve više i mlađih žena. Tačan uzrok se ne zna, može biti do načina života, ishrane, stres, hormonski poremećaj... Trebalo bi apelovati da se žene često i redovno kontrolišu, u uzrastu već od 20 godina, a do četrdesete godine je najbolje ultrazvuk dojke, a nakon četrdesete mamograf.

Potom je Petričević pričala o svom iskustvu, s obzirom na to da je pre sedam godina operisala karcinom.

- To se dogodilo na letovanju, kada sam se tuširala, osetila sam neku kvržicu. Smatrala sam da je to neko masno tkivo. Nisam uopšte posumnjala, u prirodi čoveka je da ne želi bolest, samo sam prošla prstom i mislila da je nešto bezveze. Već sutradan mi je bilo čudno u domenu ispod pazuha, pa sam otišla i uradila ultrazvuk. Kada sam saznala za karcinom, ćerka mi je bila u drugom stanju, tada je proradio neki praktični deo mene, odnosno majke, i samo sam se pitala da li je sve uredu. Nisam mogla odmah da kažem ćerci, nisam htela. Kasnije su mi rekli da će me operisati, pa sam čitala o tome, plašila sam se, ali ga nisam pokazivala, sve sam to smatrala patetikom.

