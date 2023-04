GASTARBAJTERA IZ SOMBORA PREVARILA VIDOVITA NELA: Rekla je da će nam skinuti magiju sa sina, uzela novac, a onda se OVO DOGODILO

Redakciji Kurira javio se R. Ž. iz Sombora koji živi u Nemačkoj tvrdeći da je žrtva organizovane grupe na čijem je čelu Vidovita Nela, vidovnjakinja koja mu je na prevaru uzela 1.250 evra!

Kaže da je u problem došao nakon što mu je jedna poznanica rekla da je njegov sin (16) nemiran u školi jer ga je neko zamađijao!

- Hteo sam najbolje za svoje dete i pričao sam s našim ljudima u Nemačkoj. Jedna žena mi je rekla da mi je dete možda nestašno jer mu je neko nešto "napravio" i dobili smo broj Vidovite Nele. Supruga ju je pozvala, a ta Nela joj je rekla da rade s pravoslavnom crkvom u Somboru, da imaju njihovu podršku. Bila je baš uverljiva. Prvi put je tražila 250 evra, i te pare smo joj uplatili preko Rija mani transfera. Sutradan nam je rekla da mora da nastavi s radom na skidanju magije i da je od crkve tražila da joj se dostavi neko platno iz Jerusalima koje joj treba za sledeći obred. Rekla je da to košta oko 4.000 evra, ali da joj uplatimo odmah bar deo. Sve se dešavalo u jednom danu, u utorak 28. marta. Kad pare legnu crkvi, rekla je, ona će moći da uzme to platno nakratko, da uradi obred, vrati ga u crkvu, a nama vrati pare. Poverovali smo u to... - priča prevareni čovek.

Čekali su da im se vrati novac, ali to se nije desilo...

- Verujem da više ljudi stoji iza ove prevare jer mi je rekla da uplatim novac Aleksandri B., koja je takođe iz Sombora. Imam imena, prezimena, adresu, ali na telefon se više ne javljaju, a mi živimo u inostranstvu i ne mogu da dođem do njih. Dali smo joj ukupno 1.250 evra. Pozvao sam crkvu u Somboru, a oni su mi rekli da ne sarađuju s vračarama i da je u pitanju prevara! Pozvao sam i policiju, ispričao šta nam se desilo, dao sam im sve podatke koje sam imao i rekli su mi da će proveriti moj slučaj - kaže čitalac Kurira, navodeći da je odlučio da otkrije svoju priču kako bi uticao na ljude da ne nasedaju na ovakve laži, kako im se ne bi desilo što i njima...

Dostavio nam je na uvid i njihovu prepisku, kao i podatke o računu na koji su uplatili novac...

Pozvali smo i mi Vidovitu Nelu, koja inače ima svoj sajt, a oglašava se i na društvenim mrežama. Javila nam se tek na drugi poziv. Kad smo joj rekli da smo novinari i da nam se javio čovek koji tvrdi da mu je uzela pare i da ga je prevarila, ona je požurila da završi razgovor:

- Trenutno vozim, da li biste mogli da me pozovete za 10 minuta, ništa vas ne čujem...

Tako smo i učinili. Nije se javila. Pokušali smo još pet puta. Uprkos tome što je zvonilo do kraja, ona na naše pozive više nijednom nije odgovorila.

Žena koja se predstavlja kao Vidovita Nela na svom sajtu navodi da u tom poslu ima 29 godina iskustva, uz podatak da ima i 12 svetskih priznanja i šest titula i nagrada, šta god to značilo.

Reklamira se svuda

Za sebe piše da predviđa budućnost, pravi zaštitne amajlije, da uspešno skida crnu magiju i vraća partnera. Na naslovnoj strani sajta navodi da je „najbolja na Balkanu“, a osim kontakt-telefona, piše da je dostupna i na mrežama kao što su Vajber i Vocap.

Pozvali smo i mi crkvu u Somboru. Službenik koji nam se javio rekao je da sveštenik nije tu i da ne mogu da daju izjave bez blagoslova SPC. Poslali smo pitanja i MUP da li su upoznati sa ovim slučajem prevare, koja su njihova saznanja i dalja postupanja, ali od njih nismo dobili odgovor.

Željko Injac, verski analitičar Prevaranti se „šlepaju na brend crkve“ Željko Injac, verski analitičar, za Kurir kaže da se pojedini prevaranti maltene „šlepaju uz postojeći brend crkve“ da bi zgrnuli veliki novac! - I dalje postoje ljudi koji veruju u ovakve stvari, mahom su to generacije koje nisu imale versko obrazovanje u školi, ljudi koji imaju oko 50 godina. Prevaranti imaju dobro pokriće jer ljudi imaju veliko poverenje u crkvu. Kad su u muci, hvataju se za slamku, gledaju da što pre reše svoj problem. Takvi su najlakša meta, a oni koji se bave sličnim prevarama toga su svesni i to koriste - kaže Injac. Ističe da je kod nas sujeverje i dalje dosta rasprostranjeno, ali ljudi moraju da paze kome veruju. - Za sve duhovne probleme ljudi mogu da potraže savet u crkvi od sveštenstva ili u manastiru od monaštva. Za psihološke probleme mogu da se obrate psiholozima. foto: Kurir TV

Dimitrije Pastuović, sektolog Sekte ustupile mesto pojedincima poput vračara Dimitrije Pastuović, sektolog, za Kurir kaže da su sekte maltene ustupile mesto manipulativnim pojedincima - pa i vračarama, gatarama, koje pelješe ljude za ogromne sume novca. - Ima slučajeva kada su ljudi davali i 200.000 evra. Ne postoji kategorija ljudi koji su žrtve. Veruju svi ljudi, nije bitno koje su starosne dobi, stepena obrazovanja... To su oni koje muka natera da rešenje potraže i u mutnoj vodi, umesto direktno na izvoru. Ljudi ne treba da veruju u takve stvari. Ne postoji nijedan takav pojedinac koji može pomoći u rešenju problema, to su sve prevare i laži. A iza njih stoje ljudi koji treba da robijaju! foto: Dragan Kadić

Ivana Perić, psiholog Gde ima ljudske patnje, ima i mesta za zloupotrebe Ivana Perić, psiholog, za Kurir kaže da ljudi nasedaju na ovakve prevare jer veruju da je neko drugi ili „nešto“ uzrok njihovih problema, koje bi odmah i što pre da reše. - Mnogo toga ljudi rade iz neznanja, a gde ima ljudske patnje, tu ima mesta za zloupotrebe. Kad je neko pritisnut problemima ili u nekom očaju, veruje da mora nešto da uradi i da će, ako ne učini sve što može, biti lošiji čovek. Ljudi su skloni tome da traže uzrok spolja, da za svoje probleme krive više sile ili druge ljude. Lako poveruju vračarama, koje ih ubede da im neko radi o glavi. Dakle, ako verujemo da crna magija postoji i da neko može da nas zamađija iz pakosti, možemo nasesti na takve prevare. Ko zna da je to budalaština, on neće nasesti - kaže psiholog. Objašnjava da se za pomoć uvek treba obratiti stručnjacima: - Kada postoji problem, ljudi treba da se obrate terapeutima, psiholozima, defektolozima - lekarima. To je sigurnije i jedini put ka nekom rešenju, a vračare su prečica, kojom ljudi idu i na njoj budu prevareni. foto: Privatna arhiva

Nebojša Milosavljević, advokat Za ovakve prevare robija se i 10 godina Vračare i gatare reklamiraju se na društvenim mrežama, a ne plaše se čak ni toga što mogu da robijaju zbog prevare, jer se tako po Krivičnom zakoniku i kvalifikuju ovakva dela! - U teškim vremenima ljudi se okreću vračarama i njima sličnima. Uglavnom to rade preko sumnjivih poznanstava i interneta. Ko je lakoveran, biva lako prevaren, a sve više na ovakve stvari nasedaju i intelektualci! Ljudi prepisuju kuće, imanje, daju sve što imaju, a kad shvate da su prevareni, već bude kasno! - kaže za Kurir advokat Nebojša Milosavljević. U Krivičnom zakoniku piše da je za delo prevare zaprećena kazna od šest meseci do 10 godina zatvora, u zavisnosti od nanete imovinske štete. Milosavljević kaže da prevareni ljudi sve češće pravdu traže na sudu, ali da je u takvim slučajevima problem to što postoji reč na reč i nema ozbiljnijih dokaza, što i sami prevaranti dobro znaju. Postupci, dodaje, traju najmanje dve-tri godine. foto: Kurir TV

