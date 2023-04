JEL' TO CENA ZA PRODAJU PO KVADRATU? MA TO JE MESEČNA KIRIJA! Zbog stanarine od 1.000 evra u Novom Sadu ljudi KIPTE OD BESA

Kada su stanarima takozvanih jeftinih stanova za bezbednjake u novosadskom naselju Jugovićevo prošle godine uručeni ključevi, javnost u zemlji verovatno je prvi put čula za to naselje.

Ipak, i pre toga tamo je bilo i zgrada, i stanara. Sada je naselje daleko veće, a obzirom na to da su tamo novije zgrade, to je samim tim i atraktivnije za one koji iznajmljuju sebi mesto za život.

Tako na oglasnicima ima dosta ponuda za iznajmljivanje stanova u ovom popularnom naselju. A kirije i tamo, kao i u mnogim drugim mestima, otišle su u nebesa.

Naime, na Tviteru je jedna osoba podelila oglas za stan tamo, i to za najam od čak 1.000 evra mesečno, što je mnoge ljude razbesnelo.

Ljudi ovo ismevaju, besno komentarišu...

- Ovo cena po kvadratu za prodaju? :)

- Takozvano pandursko naselje, zanimljivo je da su policija i vojska dobili po 500e kv ove stanove, znači da od jedne kirije otplati 2 kvadrata...

- Ima čak i u Somboru po 900e traže.

- Pomislila sam da je stan u Nemačkoj, pošto pratim i grupe za izdavanje tamo.

