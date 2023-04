DANAS SNEG, A VEĆ OD SUTRA OBRT! Pomoćnik direktora RHMZ otkrio šta nas očekuje u nedelji pred VASKRS, ali i za LETO

Nakon lepog prolećnog vremena koje smo imali, zima nam se vratila u punom sjaju. Danas je nažalost pao sneg, a temperatura je naglo pala. Međutim, ne očajavajte jer vremenska situacija će se uskoro promeniti.

Prema najavama Gorana Mihajlovića, pomoćnika direktora RHMZ-a, koji je se uključio u emisiju Puls Srbije temperature će se postepeno podizati, te nas u narednim danima očekuje povratak proleća.

Padavine će prestati i sunce će ponovo zasijati, ali savetujemo da se i dalje oblačite slojevito kako biste bili spremni za sve iznenadne promene temperature koje su tipične za ovaj prelazni period.

- Očekivana visina snega bi bila između 10 i 12 cm, u planinskim predelima i do 20 do 40 cm snega. Najviše padavina bi bila na području Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja, a najmanje na krajnjem severu i severozapadu, istoku i jugoistoku zemlje gde bi uz sneg bilo i kiše. Dakle, u Beogradu možemo očekivati 10 do 12 cm snega, dok se u šumadijskom delu Beograda može očekivati do 20 cm pre vlažnog snega - rekao je Mihajlović.

- Sam taj vlažan sneg će nepovoljno uticati poljoprivredi. Ali moramo reći da to nije iznenađenje s obzirom da je RHMZ, od prethodna 3 dana, izdao upozorenju na ovu pojavu. Kada pogledamo takođe i istorijske podatke prethodnih godina, nije toliko neuobičajno da u aprilu imamo jedan kratak hladan period sa snegom. Poslednji smo imali 7. aprila pre dve godine kada smo imali nekoliko centimetara snega i u Beogradu - istakao je Mihajlović.

- Ovaj talas je ipak kratkotrajan. Danas će padati sneg, a u sredu bi već došlo do prestanka. Zadržalo bi se provejavanje snega na planinama, a do kraja sedmice očekujemo postepeni porast temperature. Uz sutrašnjih 3 do 6 stepeni, u drugom delu sedmice bi imali i do 10 do 12 stepeni. Za dane vikenda, pre svega u nedelju kiša ali maksimalna temperatura od 12 do 15 stepeni. Tokom naredne sedmice, one pred uskršnje praznike, bi se prolepšalo vreme odnosno imali bismo toplije dane s maksimalnom temperaturom od 13 do 17 stepeni - smatra Mihajlović.

Pomoćnik direktora RHMZ se takođe dotakao leta i naveo da je to duga vremenska distanca, međutim, da se za sada očekuju temperature iznad proseka za maj i jun.

