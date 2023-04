DOJAVA O BOMBAMA NA SVIM VAŽNIM LOKACIJAMA U BEOGRADU: Na Kurirov mejl stiglo upozorenje i spisak mesta sa eksplozivom

Na mejl Kurira stigla je poruka u kojoj se navodi da su postavljene bombe na veliki broj lokacija u Beogradu.

Kako se navodi u mejlu, eksploziv je postavljen u svaku osnovnu i srednju školu, kao i svaki fakultet, svaku državnu bolnicu, te na Brankov most, Gazelu, Novi železnički most, Most na Adi, Pančevački most, u Narodni muzej, Delta siti, TK Zmaj, Ada mol, TC Stadion, TC Konjarnik, Javni akavarijum i tropikarijum, svaki objekat Mekdonaldsa, na aerodrom "Nikola Tesla", Glavnu stanicu Beograd, u svaku elektranu i svaki objekat za prečišćavanje vode.

U poruci se dalje navodi da je razlog za to podrška Srbije Rusiji, to jest zato što Rusiji nisu uvedene sankcije, kao i zato što i dalje saobraćaju letovi za Sankt Peterburg i Moskvu.

(Kurir.rs)