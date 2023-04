CRVENI METEO ALARM UPALJEN ZBOG SNEGA, VREME JE VRLO OPASNO! RHMZ upozorava na obilne padavine i snežne nanose

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i vetrovito sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sneg u nižim predelima jugozapadne, zapadne i centralne Srbije. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača od 10 do 30 cm, lokalno i više, a na planinama i do 50 cm novog snega uz stvaranje snežnih nanosa usled jakog severozapadnog vetra.

U ostalim krajevima manji snežni pokrivač. Padavine će sutra posle podne oslabiti, a prestanak snega očekuje se u sredu.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće jak severni i severozapadni vetar, što će u brdsko-planinskim predelima usloviti mećavu i stvaranje snežnih nanosa, dok će se u nižim predelima, naročito centralnog dela zemlje akumulirati veće količine vlažnog snega.

Temperatura bez većeg kolebanja, od minus jedan do tri, a na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini do osam uz pad temperature tokom dana.

U Beogradu pre podne oblačno sa jakim snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne se uz sneg očekuje i kiša, a intenzitet padavina će oslabiti.

Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar. Temperatura bez većeg kolebanja, od jedan do dva stepena.

RHMZ upozorava na formiranje snežnog pokrivača

foto: Printscreen/RHMZ

U toku jutra i pre podneva mestimično sa kišom i snegom. Intenzivnije snežne padavine očekuju se ujutru i pre podne - u nižim predelima jugozapadne, zapadne i centralne Srbije stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm, lokalno i više, a na planinama i do 50 cm novog snega uz stvaranje snežnih nanosa usled jakog severozapadnog vetra. U ostalim krajevima manji snežni pokrivač. Padavine će posle podne oslabiti, ali se potpuni prestanak snega očekuje tek u sredu.

Upozorenje na sneg i u Beogradu

U Beogradu ujutru i pre podne intenzivnije snežne padavine uz stvaranje snežnog pokrivača ukupne visine od 10 do 20 cm u gradu, a na Avali, Kosmaju i u šumadijskom delu periferije i do 30 cm. Posle podne slablјenje snega, a potpuni prestanak padavina očekuje se u sredu tokom dana.

Upaljen meteo alarm

Zbog snega u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i u Šumadiji na snazi je crveni meteo alarm, što znači da je vreme vrlo opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", navode iz RHMZ.

Na području Beograda, Srema i Podunavlja zbog snega je na snazi narandžasto upozorenje, dok je u ostalim delovima Srbije upaljen žuti meteo alarm.

Vreme narednih dana

U sredu vrlo hladno za ovo doba godine i oblačno sa kišom, susnežicom i snegom i u nižim predelima. Samo na severu Vojvodine suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 2°C na zapadu Srbije do 7°C na severu Vojvodine. Uveče padavine slabe i premeštaju se na istok. Temperatura u 22h od 0°C do 4°C.

U četvrtak malo veća temperatura, ali i dalje znatno hladnije od proseka. U toku dana pretežno oblačno sa malo kiše i susnežice. Na jugu Srbije suvo sa kratkotrajnim sunčanim intervalima.

