NAJSKUPLJA KUĆA U SRBIJI KOŠTA 5.800.000 EVRA, A IMA I NOĆNI KLUB: U ovim mestima su najjeftinije, SAMO 7.000 €! Detaljan CENOVNIK

Najskuplja kuća u Srbiji oglašena na portalu Sasomange prodaje se u Novom Sadu i košta čak 5,8 miliona evra! Nekretnina ima 1.500 kvadrata, više stambenih jedinica salonskog tipa, dva ugostiteljska objekta i manji noćni klub. S druge strane, najjeftinije kuće od 30 kvadrata mogu se kupiti već za 7.000 do 8.000 evra, i to u ruralnim sredinama, kaže za Kurir Katarina Kuzmanović, head of real estate oglasnika Sasomange.rs.

Potražnja za kućama u našoj zemlji je konstantna, a kupuju se i u gradovima i u ruralnim sredinama.

- U kovid i postkovid periodu smo imali veću potražnju za kućama van gradova, sada se taj odnos negde izjednačio. U Beogradu i Novom Sadu, potražnja za kućama je znatno manja od potražnje za stanovima, ali kako idemo ka manjim gradovima, tako se taj odnos ponude i potražnje menja u korist kuća. Recimo, u Kragujevcu je podjednaka potražnja za stanovima i kućama jer ljudi tamo vole da žive u kućama.

U manjim mestima kuće su svakako dominantne i one se kupuju najčešće za život. Kuće u ruralim mestima u poslednjih nekoliko godina kupuju ljudi iz najvećih gradova i one se uglavnom koriste kao vikendice - rekla je Kuzmanovićeva i dodala da se u gradovima može naći širok izbor i raspon cena kuća, što bi se reklo, "za svačiji džep".

Za svačiji džep

Prema njenim rečima, ako pogledamo najveće opštine i gradove, cene se kreću od nekoliko desetina hiljada evra pa do nekoliko stotina hiljada evra.

- Izuzevši Beograd i Novi Sad kao najskuplje, sledećih nekoliko pozicija zauzimaju Niš, Kragujevac i Subotica, odnosno Palić. Najjeftinija kuća na obodu Niša košta samo 15.000 evra, ali je zato najskuplja 1,1 milion evra. U Kragujevcu cene idu od oko dvadesetak hiljada evra pa do pola miliona, a ako želite vilu na Paliću, za to ćete morati i ozbiljno da platite - između 800.000 i 1,2 miliona evra - navodi Kuzmanovićeva i dodaje:

- U manjim gradovima su i cene niže, pa tako, recimo, u Vranju idu do 200.000 evra za kuću u centru, dok su u Čačku u rasponu od 11.000 do 400.000 evra. Za minimalne iznose kupac dobija staru kuću sa okućnicom na periferiji ili u nekom od okolnih sela, dok se najskuplje nekretnine nalaze na centralnim lokacijama i potrebno je minimalno ili gotovo nikakvo ulaganje. Veličine placeva koje idu uz kuću variraju, ali su svakako veći od onih koji se dobijaju uz beogradske ili novosadske kuće.

Ipak, cena kuće najviše zavisi od lokacije na kojoj se nalazi, ali su i kvadratura i stanje bitni.

Jeftino za renoviranje

- Tako će dve kuće iste kvadrature će imati ogroman raspon u ceni u zavisnosti da li se nalaze u nekom selu npr. na jugu Srbije, na Zlatiboru ili u centru Novog Sada. Trenutno najjefinije kuće koje se mogu naći na portalu Sasomange se kreću od 7.000 do 8.000 evra, a za taj novac dobijate do 30 kvadrata u nekom od sela ili okolini gradova. Uglavnom se radi o kućama za koje je potrebna veća investicija i renoviranje.

Za tu kvadraturu u okolini Zlatibora treba izdvojiti 130.000 evra ili u Banoštoru čak 175.000 evra. Ono što je najveća prednost kuća koje su dalje od gradova je što uz kuću najčešće dobijate i veći plac, što u gradu svakako retko možete naći ili puno košta - rekla je naša sagovornica i istakla da se često u okviru tih placeva može nalaziti šuma, ponekad i izvorište vode, potok, a u cenu nekretnine nekad uđe i manje obradivo zemljište, npr. voćnjak ili vinograd. Dodaje i da trenutno najskuplja oglašena kuća nije u Beogradu, već u Novom Sadu.

Izvor ulazi u cenu

- Nekretnina košta 5,8 miliona evra i nalazi se u blizini Spensa i stambeno-poslovni je objekat od 1.500 kvadrata, što svakako objašnjava njenu cenu. Što se tiče klasičnih kuća, tu se na top pet mesta po visini cene tradicionalno nalaze beogradske lokacije Dedinje i Senjak. Najskuplja kuća na Dedinju košta 4,5 miliona evra, iza toga ide kuća na Senjaku za pet miliona... Ipak, ove cene su "niske" u odnosu na nekretninu koja se oglašavala prethodnih godina i koja je koštala neverovatnih 15 miliona evra.

Gradovi s najskupljim kućama Grad Cena Novi Sad 5,8 miliona

Senjak 5 miliona

Dedinje 4,5 miliona

Fruška gora 3,9 miliona

Palić 800.000-1,2 miliona

Sremska Kamenica 1,2 miliona

Niš 1,1 milion

Kragujevac 500.000

Čačak 400.000

Vranje 200.000 *Iznosi su u evrima

U ovo "društvo" je neočekivano upala i nekretnina na Fruškoj gori, koja je poslednjih nekoliko godina izuzetno popularna, i koja je oglašena na 3,9 miliona evra. Kako je navedeno u oglasu, radi se o imanju na 2,5 hektara, sa svojim izvorom i nekoliko objekata - objašnjava Kuzmanovićeva.

Takođe, Beograd je taj koji prednjači sa cenama kuća, ali i s ponudom ove vrste nekretnina.

Ponuda 10.000 kuća na oglasniku Sasomange - Trenutno se na sajtu Sasomange u ponudi nalazi nešto više od 10.000 kuća širom Srbije. Ponuda je dobra, a u zavisnosti od lokacije i traženosti nekretnina na njoj, kao i od sezonalnosti, zavisi i broj oglasa u ponudi - kaže naša sagovornica.

- U centralnim gradskim zonama gotovo da ne možete naći kuću ispod milion evra. Novi Sad i okolina su na drugom mestu, ovde se posebno izdvajaju luksuzne vile u popularnoj Sremskoj Kamenici, gde koštaju u proseku oko 1,2 miliona evra. Manje opštine, odnosno gradovi, najčešće na jugu i istoku Srbije, spadaju u najjeftinije lokacije kad je prodaja kuća u pitanju - Pirot, Negotin, Leskovac, okolina Niša i Kruševca, gde za nekoliko desetina hiljada evra možete kupiti pristojnu nekretninu. Naravno, ima i znatno skupljih, ali njih nema puno u ponudi - kaže Kuzmanovićeva i dodaje:

Katarina Kuzmanović Do kraja godine cene ostaju iste Katarina Kuzmanović ocenjuje i da su se cene kuća nakon buma tokom korone stabilizovale, ali i da je tržište veoma aktivno: - Kuće uvek imaju svoje kupce i, za razliku od tržišta stanova, koje je turbulentno i može imati značajno veće oscilacije, tržište kuća funkcioniše nekim mirnijim tempom, otpornije je i manje podložno brzim promenama. U skladu s tim, očekujem da se do kraja 2023. godine zadrži sadašnji tempo i obim trgovanja, a da cene mahom ostanu u ovim okvirima. Naravno, manja odstupanja su moguća nagore ili nadole u zavisnosti od lokacije. Dosta lokacija širom Srbije bi tek moglo da doživi procvat u narednom periodu, naročito s razvojem infrastrukture, tako da je to jedan od faktora koji bi na mikroplanu mogao da donese promene.

- Lokacije koje nisu daleko od velikih gradova, a opet pružaju mir i tišinu i okružene su prirodom su svakako prvi izbor kupaca. Kuće u selima oko Fruške gore, u okolini Beograda - Kosmaj, lokacije uz jezera kao npr. Perućac, Divčibare, samo su neke od najpopularnijih.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

