NAJTOPLIJA ZIMA S NAJVIŠE SNEGA U PROLEĆE! Meteorolozi objasnili prirodni fenomen koji se u Srbiji dešava JEDNOM U DESET GODINA

Ovogodišnja zima bila je jedna od najtoplijih ikada, a po merenjima to je druga najtoplija zima otkad se merenja vrše.

Zima je bila veoma blaga, u nižim predelima skoro i bez snežnog pokrivača, a onda nam je proleće donelo više snega nego cela zima.

Tako, postoji mogućnost da budu oboreni i rekordi kada je u pitanju količina snega u mesecu aprilu.

foto: Nenad Kostić

Stručnjaci kažu da zakasneli sneg donosi i dobre vesti - vazduh bi trebalo da bude čistiji narednih dana.

O snežnom prekrivaču koji je iznenadio građane Srbije, ali i vremenskim prilikama ili neprilikama pričali su gosti "Redakcije" Milan Stevančević, osnivač heliocentrične meteorologije i Nedeljko Todorović, meteorolog.

Todorović je prvo rekao koliko je iznenađenje da padne sneg u aprilu:

- Bilo je snega u aprilu. Napravio bih razliku između padanja snega koji se ne zadržava na tlu, odnosno kao pojava, i onog koji pravi snežni pokrivač. Češća je pojava da samo padne u aprilu nego da se napravi snežni pokrivač. Pogotovo na niže predele poput Beograda, Vojvodine... Tako da je u Beogradu stvaranje snežnog pokrivača u aprilu iznenađenje. Doduše, sve je prognozirano, čak i količine. U proseku je svake desete godine snežni pokrivač u aprilu. Iako to nije srazmerno. Ako upoređujemo podatke onda je ovo najveća visina snežnog pokrivača u Beogradu za poslednjih 100 godina.

01:09 OVO JE NAJVEĆA KOLIČINA SNEGA U POSLEDNJIH 100 GODINA! Todorović i Stevančević za Kurir TV: Mraz u aprilu je najveće bogatstvo!

Potom je Stevančević rekao da je sneg u aprili najveće bogatstvo:

- Sneg u aprilu je najveće bogatstvo koje se dobija. Nije samo sneg pao, već i čestice sunčevog vetra, raznih hemijskih elemenata koja su nađubrila naša polja i šume. Ne postoji veštačko đubrivo koje može da zameni prirodno. Kada se bude naglo otopio ovaj sneg, videćete kako će žito krenuti naglo da buja.

S obzirom na poznavanje vremenskih uslova u poslednjih sto godina, Todorović je rekao da li je i tada bila prisutna nagla oscilacija, odnosno promena sa sunčanog na zavejano vreme:

foto: Zorana Jevtić

- Oduvek to postoji. To je oduvek prirodna pojava, odnosno karakteristika naše klime. Stalna promenljivost. Što više skoči temperatura u nekim danima, treba očekivati sličan pad, posle prodora hladnog vazduha. To je karakteristika, ne samo aprila, već svih meseca u toku godine. I ovo zahlađenje je sastavni deo proleća. Temperatura će se podizati postepeno i neće biti naglog topljenja cena, a temperature sa rastom kreću od četvrtka i petka.

