NEONATALNI TEST NA SMA UBUDUĆE O TROŠKU DRŽAVE! Ministarka Grujičić: Skrining će biti uveden U SVA PORODILIŠTA

Neonatalni skrining novorođenčadi na spinalnu mišićnu atrofiju (SMA) ubuduće će se raditi o trošku države, a Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) već je izdvojio sredstva za to, rekla je danas ministarka zdravlja Danica Grujičić prilikom posete UKC Kragujevac.

U Srbiji se godišnje otkrije oko pet slučajeva SMA, a skrining će, kako je najavila Grujičić, biti uveden u sva porodilišta.

"Sada je organizacija toga na Institutu za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' i RFZO, zato što ta deca, ukoliko se otkrije, u prvoj godini života treba da dobiju lekove. Država je izdvojila ogromna sredstva, 4,3 milijarde dinara za lečenje dece sa retkim bolestima, a izdvojiće još više ukoliko bude potrebe", poručila je ministarka.

Fond za upućivanje za lečenje u inostranstvu, Ministarstvo zdravlja će, kako je Grujičić najavila, vratiti u nadležnost RFZO-a, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Oni imaju kompletnu infrastrukturu koja to može da podrži, a ne treba ministarstvo time da se bavi. Pravilnik fonda takođe mora da se promeni, i to najverovatnije u narednih mesec dana, zato što moraju da se prošire indikacije. Ako imate jedan ili dva slučaja godišnje, vi nikada ne možete da steknete iskustvo kako to da lečite", rekla je ministarka.

"Ubuduće ćemo postupati tako da specijalisti iz inostranstva dođu kod nas i leče tu decu ovde, do toga da deca odu tamo, pa da terapiju održavanja primaju kod nas, jer nema potrebe da se nekome kaže da ide, nekome da ne ide - to je profesionalna šizofrenija i to nećemo dozvoliti", poručila je Grujičić.

