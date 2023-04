SLUČAJ DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Šta je potrebno da se dekriminalizuje uvreda

BEOGRAD - Slučaj vlasnika i glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića proteklih dana je na različite načine intrigirao javnost Srbije. Međutim, u moru svakojakih interpretacija i svega što je pratilo ovaj događaj, dekriminalizacija uvrede izdvojila se kao ubedljivo najvažnija stvar koja je osvetljena baš zahvaljujući ovom slučaju.

Stvari kojima svedočimo poslednjih dana precizno su artikulisali potrebu da se koriguje ozakonjena anomalija našeg zakonodavnog sitema, a to je svakako krivična odgovornost za izgovorenu ili napisanu reč. Da ne bude zablude, Dragan J. Vičićević nije osuđen na zatvorsku kaznu, već je odlukom da ne plati novčanu kaznu od 200.000 dinara dospeo u zatvor.

Početak svega je sudska presuda kojom je u dva tvita uvredio novinara Jugoslava Ćosića, tvrdnjom da je "šiptarski plaćenik". Vlasnik Informera je u ponedeljak, prilikom javljanja na izdržavanje kazne, poručio da će početi štrajk glađu do ispunjenja njegovih zahteva - da se obavi revizija postupka u kojem je osuđen i da se dekriminalizuje uvreda.

Danas je Drugom osnovnom sudu u Beogradu uplaćena kazna na ime Vučićevića, čime su se stekli uslovi da on izađe iz zatvora. Uplatilac novca bila je Vučićevićeva supruga i on je vrlo brzo posle toga i izašao iz zatvora. Sve ovo što se desilo nakon pomenute presude poslužilo je kao povod za istupanje medija i opipavanje okvira njihovih uređivačkih politika.

Dok su jedni mediji podržavali Vučićevićevu borbu, drugi su se izrazito negativno postavili prema liku i delu Dragana Vučićevića i pokušavali da razvodne princip na kojem je on uporno insistirao - da je osuđen zbog uvrede. Indikativno je što su u tome prednjačili mediji Junajted grupe Dragana Šolaka, koji su i sami često megafoni za brutalne uvrede na račun političara, ali i drugih javnih ličnosti.

Pojedine emisije na Šolakovim medijima dokaz su da se, pod parolom kritikovanja vlasti ili neke pojave, autori pod kapom Junajted grupe često i olako služe najprizemnijim uvredama. Postavlja se pitanje kakvu kredibilnost imaju mediji koji u svojoj kući neguju uvredu kao metod kritike, a istu pojavu kod nekog drugog vide kao predmet kritike. Informer je napravio video u kojem je podsetio na brojne primere u kojima su se ovi mediji služili uvredama.

02:05 SLUČAJ DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Šta je potrebno da se dekriminalizuje uvreda

Kada se slučaj Dragana J. Vučićevića očisti od raznih primesa koje su mu dodavane i kojima je bojen za račun različitih interesa, ostaje jedna ispravna i opravdana borba za dekriminalizaciju uvrede i brisanje krivične odgovornosti za izgovorenu ili napisanu reč. Zrelo i odgovorno društvo u tome treba da prepozna jedini ispravni put ka još većoj demokratičnosti i slobodi govora.

Advokat Ivan Gvozdenac smatra da uvreda ne bi trebalo da bude kriminalizovana.

- Uvreda je jedno od retkih dela u našem zakonu koje suštinski zavisi od onoga koji je uvređen, jer 99 odsto dela se gone po službenoj dužnosti. Kada je reč o uvredi, nije data u nadlaženost gonjenja osnovnim javnim tužilaštvima, već je je data u nadležnost svakom pojedincu. Dakle, vi podnosite privatnu krivičnu tužbu. Kod uvrede je sama država apostrofirala da je povređen pojedinačni interes uvređenog lica i rekla je, da parafraziram, dajemo njemu da on goni. Pitanje je da li su elementi koji spadaju u to krivično delo već nekim drugim krivičnim delom pokriveni i ja mislim da jesu. Postoje krivična dela u kojima vi teže vređate nečije dostojanstvo i gde bi moglo da dođe do dekriminalizacije uvrede jer bi ste imali neko drugo delo pod koje bi to moglo da se podvede. Član 137 Krivičnog zakonik kaže ko zlostavlja dzrugog ili prema njemu postupa na način kojim se vređa ljudsko dostojanstvo. Kad nekoga vređate, vređate mu dostojanstvo. Po meni, uvreda bi trebalo da bude dekriminalizovana, jer ovaj član štiti i pokriva to delo. Tužilac bi odlučivao da li je nekome teže povređeno ljudsko dostojanstvo i ne bi taj pojedinac mogao to da zloupotrebljava - objašnjava Gvozdenac.

