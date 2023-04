ZBOG APRILSKOG SNEGA BIĆE SMANJEN ROD OVIH VOĆKI: Poskupljenje ćemo osetiti i na JESEN! Evo šta može da nas zadesi

Aprilski sneg i mraz može da umanji, čak i prepolovi rod šljive, kajsije, malina, ranih trešanja, što će dovesti do povećanja cena ranog voća i povrća za minimum 10 odsto, prognoziraju proizvođači i stručnjaci!

Strahovi voćara i povrtara su se obistinili, te nas je posle tople zime sačekalo proleće sa snežnim padavinama i temperaturama u minusu, koje ne pogoduju nijednom voću, naročito onom koje je u cvetu.

Branislav Gulan, profesor novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, kaže za Kurir da može znatno da bude umanjen rod.

- Kajsija je sada u fazi procvetavanja, dok je breskva uveliko u cvetu. Zavisno od lokaliteta, negde počinje da cvetaju i trešnja, šljiva, jagoda. Što je pupoljak otvoreniji, osetljivost na mraz je veća. Kajsija je ta koja ne trpi nisku temperaturu. Srbija je zemlja koja ima kajsiju na nešto više od 5.700 hektara, a prinosi su nam oko 41.000 tone. Zbog mraza njen rod bi mogao da bude prepolovljen. U opasnosti su i šljive, a i malinjaci ukoliko ovakvo vreme potraje - rekao je Gulan:

- Što se tiče cene ranog voća i povrća u marketima, ove godine će kako zbog vremenskih prilika, tako i zbog inflacije sigurno biti veća. Samo prošle godine je poskupelo za oko 33 odsto, a na ove cene možemo da očekujemo još veće.

Proizvođači upozoravaju i da se usled klimatskih promena vreme početka vegetacije kod voća promenilo, te da se zbog ranijeg cvetanja podiže rizik od izmrzavanja, kao i da će zbog toga biti na jesen znatno skuplja i rakija, sokovi i džemovi.

Apostol Apostolović, proizvođač iz Trstenika, smatra da će voće biti uništeno u svim krajevima u kojima je pala veća količina vlažnog snega i naglašava da je došlo do oštećenja i lomljena mladih rodnih grana.

- To će zasigurno umanjiti prinose, naročito kajsije i šljive, a kako pojedini proizvođači iz prokupačkog kraja kažu, i do 50 odsto. Proizvođači se sa ovim vremenskim nepogodama bore godinama i spremni su da orošavaju, zadimljuju voćnjake kako ne bi došlo do izmrzavanja, ali i država bi tu trebalo da pomogne.

Pošto je kajsija najneotpornija na niske temperature, verovatno oni koji je sade za svoje potrebe neće imati, pa će morati da kupuju. Pored kajsije, biće umanjen i rod breskve, nektarine, rane trešnje, te će i to biti skuplje sigurno za 10 odsto - kaže Apostolović za Kurir, dodajući da će i proizvođači koji gaje povrće u plastenicima verovatno povećati cene kako bi nadomestili visoke troškove.

I Goran Đokić, koji se bavi zamrzavanjem i preradom organskog voća u Blacu, kaže da je sneg u ovom kraju počeo da pada juče, a da će temperatura narednih dana biti u minusu.

Izuzetak Sneg pogoduje pšenici Branislav Gulan kaže i da je ovaj aprilski sneg dobrodošao za pšenicu, čija je setva u toku na 2,5 miliona hektara. - Sneg će žito sačuvati od promrzavanja. Počinje setva, a zbog snega i kiša zemlja će biti vlažna, što svakako pogoduje sadnji.

- Šljiva je počela da se otvara, a ako temperatura bude ispod nule, preti da umrzne. Mraz je opasan i za malinu, a u našem kraju je ima dosta. Sve dok ne dođu prvi sunčani dani, nećemo moći da utvrdimo koliko je tačno voća uništeno. Ono što otežava celu situaciju jesu i moguće poplave i blato, zbog kojih će prilazi voćnjacima biti otežani.

