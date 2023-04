SNEG ĆE SE ZADRŽATI DO KRAJA APRILA U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Ciklon polako slabi, ali nas sutra očekuje nova opasnost

Iako su padavine prestale, vreme je i dalje nalik zimskom, ali dobra vest je da već od sutra sledi postepeno otopljenje, ali se u četvrtak ujutro očekuje nova opasnost, a to je pojava mraza.

Snažan ciklon koji se Srbiji doneo veoma obilni sneg, a istoku Srbije i obilnu kišu, oslabio je i odmakao se sa juga Balkana ka istoku poluostrva. Padavine u Srbiji su jutros prestale, pa je tokom većeg dela dana u većini predela uglavnom suvo. Najobilniji sneg pao je na Kopaoniku i u Beogradu i to čak 30 cm, dok je na istoku Srbije palo i preko 50 mm kiše po kvadratnom metru.

foto: Nenad Kostić

U većem delu Srbije do kraja dana i večeri očekuje se suvo, tek ponegde sa vrlo slabim padavinama. U četvrtak ujutro u većem delu Srbije očekuje se pojava slabog mraza, pa će to biti dodatna opasnost po poljoprivredne i ratarske kulture, nakon obilnog snega i zimskih dnevnih temperatura. U većini predela minimalna jutarnja temperatura biće oko ili koji stepen ispod nule, na jugu Srbije i do -3°C, a pojava jačeg mraza biće umanjena zahvaljujući oblačnosti i smanjenom izračivanju. odnosno hlađenju. Mraz se zasigurno ne očekuje na istoku Srbije, uz temperature do 3°C, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić.

Zbog opasnosti od mraza, u četvrtak ujutro treba primeniti adekvatnu mere zaštite. U jutarnjim časovima provejavanje slabog snega očekuje se ponegde u centralnim predelima Srbije. Tokom dana u svim predelima Srbije biće promenljivo oblačno i malo toplije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje veoma hladno za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije veoma jak.

Maksimalna temperatura biće od 5 do 10°C, a u Beogradu se nakon jutarnjih 0°C, tokom dana očekuje 6°C. U petak promenljivo oblačno, na severu sa slabom kišom. Maksimalna temperatura u petak biće od 6 do 12°C, u Beogradu do 8°C. Za vikend u Srbiji se očekuje umereno do pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće od 8°C na severozapadu do 16°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu od 10 do 12°C.

foto: Nenad Kostić

Početkom sledeće sedmice i dalje kišovito, uglavnom u južnim i centralnim predelima, dok će na severu biti suvo. Maksimalna temperatura biće slična kao tokom vikenda, ali će toplije biti na severu, a hladnije na jugu i na zapadu Srbije. Na planinama se očekuje sneg.

Sredinom sledeće sedmice očekuje se stabilizacija vremena, a maksimalna temperatura biće u većini predela oko 15°C. Dakle, narednih dana snežni pokrivač u nižim predelima i u gradovima će se potpuno otopiti, dok se na višim planinama zbog povremenog snega očekuje održavanje postojećeg pokirvača. Kada je reč o višim planinama, snežnog pokrivača biće zasigurno do kraja aprila.

Nakon veoma obilnih padavina i naglog rasta nivoa manjih tokova, narednih dana očekuje se smanjenje vodostaja na ovim tokovima, a blago povećanje na većim tokovima poput Dunava i Save, ali bez kritičnih vrednosti i bez opasnosti od poplava.

Kurir.rs/Telegraf.rs