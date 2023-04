HORGOŠ SPREMAN NA PRAZNIČNE GUŽVE: Očekuje se POJAČAN saobraćaj, prelazi sa Mađarskom BIĆE KRCATI! Evo kakvo je trenutno stanje

Gužve uoči uskršnjih praznika očekuju se na graničnim prelazima u Zapadnoj Evropi, posebno na prelazima sa Mađarskom. Šef carinske ispostave na Horgošu Siniša Antonijević kaže za RTS da su spremni za pojačan promet saobraćaja.

Mađarska policija saopštila je da će granični prelaz Bajmok-Bačalmaš od danas do 17. aprila zbog uskršnjih praznika raditi produženo – od sedam sati do ponoći, dok će prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom raditi od sedam do 22 časa. Prelaz sa Mađarskom – Horgoš praznične gužve dočekuje sa proširenim terminalima.

Na Horgošu se trenutno čeka pet minuta za ulazak u Srbiju, a sat vremena da bi se izašlo iz Mađarske. Siniša Antonijević izjavio je za RTS da Uprava carina potpuno spremna za pojačan promet saobraćaja na graničnim prelazima, podsećajući da putnici kada dođu na prelaz moraju da prijave robu cariniku.

"Imaju pravo, bez plaćanja carine, da unesu lični prtljag. Državljani Srbiji su oslobođeni plaćanja carine za robu u vrednosti do 100 evra", navodi Antonijević, dodajući da roba u vrednosti do 3.000 evra carini na licu mesta, po skraćenom postupku.

Antonijević kaže i da je unos deviza u zemlju slobodan, ali da treba da prijave iznos veći od 10.000 evra, dok putnici mogu da iznesu do devize u iznosu od 10.000 evra iz zemlje.

Kurir.rs/RTS