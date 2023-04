OVOG DATUMA IMAĆEMO PRAVIH PROLEĆNIH 20 STEPENI! Detaljna prognoza za narednih 5 dana: Tokom jutra DEBELI MINUS, evo šta nas čeka

Početkom aprila susreli smo se sa pravim, neočekivanim zimskim udarom propraćenim obilnim snegom.

Dan nakon snežnih padavina, od juče je usledila stabilizacija vremena, a kako je naveo meteorolog Đorđe Đurić, narednih dana očekuje se otopljenje, uz porast temperatura.

U mnogim predelima Srbije jutros je zabeležen mraz, a od gradova najhladnije je bilo u Subotici sa -3°C. U ostalim predelima Srbije bilo je uglavnom od -2 do 0°C, u Beogradu je izmeren 1°C, u Loznici 2°C, a u Negotinu 3°C.

foto: Nenad Kostić

Nažalost, jutrošnji mraz bio je potencijalno opasan po poljoprivredne i ratarske kulture, pa je bila potrebna i adekvatna mera zaštite. Takođe, obilni sneg, koji je pre dva dana zavejao Srbiju, bio je veoma težak i pod njegovom štetom došlo je lomljenja drveća, ali i oštećenja poljoprivrednih i ratarskih kultura.

Današnji dan u Srbiji biće topliji u odnosu na prethodne, ali ostaje i dalje hladno za ovo doba godine. Na istoku Srbije duvaće veoma jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 5 do 10°C, u Beogradu do 6°C.

Iako je u Srbiji došlo do stabilizacije vremena, ona nije potpuna, pa se i narednih dana očekuje veoma promenljivo vreme i dalje hladno za ovo doba godine.

foto: Petar Aleksić

U petak će biti promenljivo oblačno i dalje hladno, a kiša se očekuje uglavnom na istoku Srbije i na severu i na istoku Vojvodine. Mraz se očekuje ujutro još samo na jugu Srbije.

Duvaće umeren do pojačan, na zapadu Srbije i jak severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od -4°C na jugu do 4°C na severu i na istoku Srbije, maksimalna dnevna biće 6°C u Vojvodini do 12°C na jugoistoku Srbije.

Za vikend i u ponedeljak u Srbiji će biti umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, na višim planinama sa snegom.

Maksimalna temperatura biće za vikend od 8°C na severu Vojvodine do 16°C na jugoistoku Srbiije, a u ponedeljak od 10 do 15°C. u Beogradu do 12-13°C.

U utorak se očekuje suvo i toplije sa sunčanim intervalima, a maksimalna temperatura biće u većini predela oko 15°C.

foto: Petar Aleksić

U sredu se očekuje prolazno manje naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom, a temperatura će biti u neznatnom padu.

Prema trenutnim proračunina, od sledećeg četvrtka, odnosno od 13. aprila nad našim područjem ojačaće anticklon, uz potpunu stabilizaciju vremena. Istovremeno, sa jugozapada će se nad nama prostirati i veoma izražen termički greben, uz priliv znatno toplije vazdušne mase-

Takva sinoptička situacija uslovila bi u danima pred Vaskrs sunčano prijatno prolećno vreme sa temperaturama do 20°C.

Iako je do Vaskrsa ostalo 11 dana, u ovom trenutku još je rano u potpunosti precizirati prognozu za taj dan, a dugoročne prognoze govore da nas nakon prolećnog vremena u danima pred Vaskrsa, nakon Vaskrsa očekuje blago zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Kurir.rs/Telegraf