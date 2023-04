DA LI ĆE PEDOFILIJA POSTATI SEKSUALNO OPREDELJENJE? Igor Jurić i Bojana Šlajmer o mogućnosti koja bi PREDATORE UČINILA OPASNIJIM

Podsetićemo da je 12 osoba koje se sumnjiče za polno uznemiravanje maloletnih lica uhapšeno, u akciji pod nazivom “Armagedon”.

Privedeni pedofili su tražili decu na društvenim mrežama i ugovarali sastanke u cilju stupanja u polne odnose. Uhapšene osobe su iz različitih gradova Srbije, a najstariji, imaju 62 godine.

A pitanje je i zašto su, i pored efikasnih akcija hapšenja, pedofili i dalje medju nama?

O tome sa razgovarali sagovornici - Bojana Šlajmer, psihoterapeut, a u program se uključio i Igor Jurić, osnivač i predsednik Fondacije "Tijana Jurić".

Zašto su pedofili i dalje među nama - pitanje je voditeljke Snežane Petrović - i šta je ova akcija "Armagedon" pokazala?

- Pokazuje nam to da ih je jako teško prepoznati i da su pedofili u našem okruženju često upravo oni kojima poveravamo našu decu - započeo je Jurić o dodao:

- Nevezano da li su to sportski predemti, učitelji, pa i u ovom slučaju direktori javnog preduzeća. Moramo i decu da učimo da i neke anomalije u ponašanju ljudi i opreznost mora biti na visokom nivou. Moramo još mnogo da radimo na tom polju. Što se tiče ove akcije, to je akcija koja je prepoznata kao izuzetna akcija i reći ću opet veliko hvala našoj policiji na ovoj akciji! Ovo je institucija koja se brine o našoj deci - rekao je Jurić.

On navodi da se organizacija i fondacija "Tijana Jurić" bavi upravo ovim problemima.

- Naša organizacija, bavi se uklanjanjem štetnog materijala sa neta u saradnji sa Interpolom. Često dobijamo veliki broj materijala gde decu zlostavljaju na ovaj i onaj način. Bio sam na drugoj obuci upravo u Interpolu gde smo radili na prepoznavanju takvih materijala i načinu kako se ti materijali dele među pedofilima. Bez obzira što sam se susreo sa mnogo toga, ta izopačenost ide do neslućenih granica neshvatljivih čoveku. Samim tim što su na internetu njihova mašta je neograničena. Deca često i ne znaju da su seksualno zlostavljanja. Danas je situacija mnogo drugačija. Seksualni predatori se osećaju sigurnim na internetu, jer fizička granica ne postoji - rekao je Jurić.

04:03 Da li će pedofilija biti implementirana kao seksualno opredeljenje?

Šlajmer je dala uvid iz psihološkog aspekra i koren ove devijantne pojave.

- Ako govorimo o seksualnim traumama iz detinjstva, oni su bili žrtve i taj obrazac ponašanja se pretvorio u obrazac ove žrtve. Može da bude ta osoba visoko inteligentna, introvertna, obično iz obrazovane sfere, može da bude učitelj, otac, čak i iz vrlo bogatih slojeva. Može da bude bilo ko. Tema je da li će pedofilija postati pedoseksual i tako postati vid seksualnog opredeljenja, a ne kao dosad poremećaj ličnosti - upozorila je Šlajmer.

Jurić smatra, sa sigurnošću, da se to nikad neće uvrežiti i da to neće postati normalno.

- Do toga nikad neće doći! Hemijska kastracija, iz ugla stručnjaka nije adekvatno rešenje, zato što ti ljudi, i kada ne mogu da iskažu svoju polnu moć, oni su brutalniji nad samom žrtvom i tu ne dolazi do nekog preventivnog delovanja. MIslim da je preventiva jako bitna, jer su to ljudi koji se vraćaju tome, način na koji će se pratiti je ključ uz ono što moramo da naučimo decu i roditelje, da se ove stvari preveniraju. S obzirom na to da je nagon u pitanju, rehabilitacija je gotovo nemoguće kada su seksualnih predstavnici u pitanju. Način praćenja mora biti drugačiji. Kada izađu na slobodu oni suvan domašaja sistema i to je ogroman problem - rekao je Jurić, navodeći imena i primere povratnika koji su se, ubrzo nakon odslužene kazne, vraćali brutalnim silovanjima žrtvi.

Većina stručnjaka, prema Šlajmer, smatra da pored hemijskog suzbijanja ta osoba i dalje ima fantazije.

- Pedofilija je često udružena sa drugim poremećajima zavisnosti i to su neki elementi koji se mogu analizirati u kontekstu. To se sprovodi u mnogim zemljama, a pitanje je da li ta osoba, koja je pedofil, prihvata taj vid lečenja. Čitav tim je potreban da vodi tu jednu osobu - rekla je Šlajmer.

Psihoterapeutkinja je bila posebno zahvalna na pitanju kako da roditelji spreče ili, eventualno, reaguju u slučaju da im je dete na meti pedofila:

- Ovde je jako važan parametar razgovaranja roditelja s detetom, da nam se dete poveri. Roditelj treba smireno da razgovara sa detetom, da mu predoči koje opasnosti vrebaju i razvije emocionalnu i socijalnu inteligenciju. Možemo i u školama sprovesti program na kom će se detetu prikazati potencijalne opasnosti u zavisnosti od situacija.

