PUKOVNIK OBJASNIO CENOVNIK NA VMA O KOM PRIČA CELA SRBIJA! Marjanović otkrio kome ide uplaćen novac od pregleda civila (VIDEO)

Vojnomedicinska akademija ponovo je uvela dopunski rad namenjen zainteresovanim građanima koji žele preglede i usluge lekara VMA po komercijalnim uslovima.

Pregledi, koji se od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19 časova obavljaju u preko 20 specijalističkih i supspecijalističkih kabineta Poliklinike VMA, mogu da se zakažu svakog radnog dana putem Službe za zakazivanje pregleda VMA.

Ova vojnozdravstvena ustanova namenjena je prvenstveno lečenju vojnih osiguranika, ali traženost internističkih i hirurških specijalista oslikava tradiciju poverenja u vojne doktore i vojnu medicinu.

Međutim, cenovnik zdravstvenih usluga koji se pojavio na sajtu ove ustanove, zbunio je, ali i uznemirio građane.

Celokupnu situaciju oko novih pogodnosti VMA, obrazložio je gost "Pulsa Srbije" pukovnik prof. dr Ivan Marjanović, vaskularni hirurg na VMA

Marjanović je prvo rekao da je ovo dopunski rad koji mogu koristiti pacijenti koji ličnom inicijativom žele na pregled specijaliste.

- Posle perioda svetske pandemije, VMA je ponovo uspostavila dopunski rad, koji je do korone normalno funkcionisao. To je sistem rada koji je zastupljen svuda u svetu, ali u Srbiji. To je dopunski rad i pružanje usluga pacijentima koji hoće da se pregledaju nezavisno od odluke izabranog lekara. Dakle, VMA je ponovo pokrenula popodnevni dopunski rad svojih lekara i u tom periodu od ponedeljka do četvrtka, mogu se pregledati svi pacijenti koji nemaju uput i koji hoće na svoj zahtev da se pregledaju kod nekog od specijalista - započeo je Marjanović, pa nastavio:

- To znači da svi pacijenti koji regularno imaju uput od izabranog lekara mogu da se pregledaju u prepodnevnim terminima. Lista čekanja za civilne osiguranike zavisi od specijaliste, a prosek je od 15 dana do tri meseca. U popodnevnom terminu pacijenti mogu da izaberu lekara sa VMA koji će ih pregledati. Cene su formirane na osnovu ispitivanja javnog mnjenja, odnosno tržišta, i napravljene su tako da variraju od toga da li pregled vrši običan specijalista, supspecijaliste, primarijusa, doktora medicinskih nauka ili pak profeosra koje je ujedno i najveće zvanje u našem zdravstvenom sistemu.

Potom je rekao koji pregledi su najtraženiji:

- Natraženiji pregledu su kod kardiologa, gastroenterologa, reumatologa, hirurških grana, ortopedi... Generalno je takav tip lekara deficitan u Srbiji. Moram spomenuti, jer je očigledno veliki nesporazum nastao, kada se ispostavi da su pacijenti urgentni, onda im se pregled ne naplaćuje, nego se upućuje u zavisnosti od stepena urgentnosti i od dana, jer je poznato da VMA dežura za ceo grad.

Marjanović je obelonadio kakva je situacije među lekarima koji rade prekovremeno, ali i nadoknadu koju dobijaju za to:

- Naravno, to je očekivano i svima značajno. Kompletnoj ekipi koja radi popodnevni rad, od te famozne cene pregleda, okvirno je određena trećina za ekipu koja tog dana radi. Naravno, u to su uračunati doprinosi, dadžbine. Ostatak novca ide na račun ministartsva odbrane, odnosno fonda SOVO. Deo ide za amortizaciju iskorišćene opreme, ali i za kupovinu dodatne opreme. Taj novac se ulaže za dobrobit zdravstva.

