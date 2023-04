Odgovor Jovana Mirkova na tekst obljavljen u Kuriru

Povodom teksta koji je objavljen 23.3.2023. godine na portalu kurir.rs pod naslovom: "Skandal potresa medicinsku školu na Zvezdari: Profesor davio daka i gurnuo tri devojčice! Optuživali su ga ranije za ovu grozotu!", advokat Nikola Urošević, punomoćnik Jovana Mirkova poslao je odgovor na informaciju Jovana Mirkova, nastavnika fizičkog vaspitanja.

Odgovor povodom neosnovanih i tendencioznih objava u medijima i na portalima dnevnih novina, kao i povodom sve učestalijih napada na moje dostojanstvo, ugled, profesiju i čast:

-Tokom poslednje tri godine rada u Medicinskoj školi "Zvezdara" na mestu nastavnika fizičkog vaspitanja u nekoliko navrata suočen sam sa sa pokušajima narušavanja mog ugleda, vređanjem mog ljudskog dostojanstva i napadima na moju ličnost, koji očigledno imaju za cilj da me prikažu u lošem svetlu i da od mene u očima šire javnosti naprave osobu nedostojnu profesije kojom se bavim više od 35 godina.

-Dolaskom u Medicinsku školu "Zvezdara" od prvog dana sam se pridržavao svih pravila, dužnosti i obaveza koje su mi predočene. Smatram da obaveze, dužnosti i pravila ponašanja istaknuti u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja treba da važe za sve one koji se bave vaspitno-obrazovnim radom, ali i za učenike koji su takode dužni da ih poštuju. Uvek sam se maksimalno zalagao na svom radnom mestu i trudio da što kvalitetnije, savesnije i odgovornije obavljam zadatke koji podrazumevaju ispravan pedagoški rad.

- Međutim, tokom poslednje tri godine bilo je nekoliko situacija koje su doprinele tome da se pod znak pitanja stavi sav moj dosadašnji rad i pedagoško umeće, zahvaljujući neodgovornim, neumesnim, tendencioznim i neprimerenim izjavama osoba koje su na taj način pokušale da sebe stave u prvi plan i da tako podignu svoj rejting i popularnost. Sve je počelo dana kada sam u toku ocenjivanja od jedne učenice kojoj sam predavao zatražio objašnjenje zbog čega izbegava da dolazi na časove fizičkog vaspitanja. Tada je dotična ucenica bez mog zahteva samoinicijativno (u prisustvu šezdesetak ucenika iz dva odeljenja i mog kolege koji je držao čas fizickog vaspitanja u isto vreme kad i ja - dakle u prepunoj sali) podigla svoju majicu i na stomaku pokazala ožiljak u dužini od par santimetara kojim je želela da potkrepi svoju izjavu da je bila na operaciji, pa iz tog razloga nije dolazila na moje časove. Nezadovoljna ocenom vrlo dobar 4 koju je dobila prilikom naknadnog odgovaranja dotična ucenica je očigledno želela da mi se osveti pa se požalila svojoj majci, koja je potom medijima uz pomoć jednog od roditelja ucenika iz tog odeljenja prosledila potpune neistine. Na ovaj način započela je kampanja protiv mene koja još uvek traje...Napominjem da sam se prema svim ucenicima kao i prema toj ucenici uvek krajnje korektno ponašao i čista laž je da sam od nje zahtevao da podigne majicu. Takođe nije istina da sam u žensku svlačionicu ulazio nenajavljen i bez kucanja, što se tada takode pisalo u medijima. Nikada nisam zloupotrebljavao vežbe na spravama da bih dodirivao devojcice. To je čista izmišljotina sa ciljem da se ocrni moj pedagoški rad!

-U periodu medijske hajke na mene iskorišcćna je moja fotografija na kojoj se vidi natpis "Ajde da ga merimo..." Tačno je da sam tu majicu obukao samo jednom i nikada više nesmotreno i na brzinu, žureći na posao tog kobnog dana, ne razmišljajuci o natpisu na njoj. Shvativši da se ovaj natpis može tumačiti na više nacina,tu majicu sam bacio u đubre. Medijska hajka i pritisak na rukovodstvo škole doveli su do toga da sam po savetu direktora prestao da predajem u ovom odeljenju. Ohrabreni ovom hajkom protiv mene, pojedini učenici počeli su da se bahato ponašaju na mojim časovima ,provocirajuci me na sve moguće načine-verbalno, neposlušnošću, odbijanjem zadatih zadataka, izbegavanjem dolaska na nastavu, krađom mojih licnih stvari, kao i mog dnevnika zapažanja o radu i disciplini na časovima, ometanjem nastave i nedoličnim ponašanjem. Sve ućestaliji pokušaji da se diskredituje moj rad, plasiranje laži i izvrtanje činjenica dovodili su me u sve težu situaciju. Neosnovane pritužbe od strane pojedinih učenika i njihovih neodgovornih i pristrasnih roditelja uticale su kako na mene,tako i na rukovodstvo škole koje je bilo pod sve većim pritiskom. Moje fah-kolege takode su počele da trpe...i njima su se počele dešavati slične situacije i insinuacije od strane učenika koje nemaju blage veze sa istinom.

-Ovaj nevideni pritisak traje i dan danas,a nedavni slučajevi to i potvrđuju. Jedan od njih je namerno kršenje pravila korišćenja fiskulturne sale ulaskom u salu u obući koja nije dozvoljena, ometanje časa izležavanjem na strunjačama u jaknama, zatim korišcenje mobilnih telefona tokom nastave, napuštanje časa bez dozvole, kao i namerno kašnjenje na nastavu pod izgovorom da učenik nije do kraja ispušio cigaretu za vreme odmora, pa je morao da zakasni...Zbog sve učestalijeg ometanja nastave od strane učenika koji po rasporedu časova nemaju čas fizickog vaspitanja, Aktiv pedagoga fizičkog vaspitanja doneo je odluku da se ulazna vrata predsoblja tokom časova zakljucavaju, ali su pojedini učenici pronašli nacin da bez odobrenja nastavnika, kad im se prohte, uđu ili izađu sa časa. Prilikom skretanja pažnje i opominjanja tih učenika često sam doživljavao njihove neprimerene reakcije, a takode i prilikom ocenjivanja kada me je jedna učenica nazvala bolesnikom.

-U poslednjem slučaju koji je takode dospeo u medije ucenik nije poštovao pravila ponašanja u sali i zabranu igranja fudbala, već je više puta loptu ispucao u metalna vrata koja se nalaze uneposrednoj blizini nasstavnicke kancelarije. Tom prilikom, dok sam u elektronski dnevnik upisivao ocene, lopta je upala u nastavnicki kabinet i ja sam je zadržao. Kada je doticni ucčnik došao po nju, rekao sam mu da njegovi drugovi i on nisu ispoštovali naš dogovor i da je zbog toga neće dobiti kao i da se bliži kraj časa, na šta mi je on u besu uzvratio najodvratnijom psovkom:"Ma,puši kurac!" Plašeći se kazne zbog izgovorene uvrede, dotični ucenik je iskonstruisao sasvim drugaciju priču koja je imala za cilj da mene predstavi kao nasilnika koji maltretira decu. Roditelji su poverovali svom detetu i ponovo je pokrenuta neviđena kampanja sa ciljem da mi se ukine pravo na rad. S jedne strane okarakterisan sam kao pedofil, a sa druge strane kao nasilnik koji mrzi svoje ucenike!

-Zbog svega navedenog svakodnevno trpim poniženja, duševnu bol, kao i nerazumevanje, zgražavanje, pa cak i prezir od strane ljudi koji su podlegli vešto plasiranim lažima i konstrukcijama od strane neodgovornih i zlonamernih osoba koje širenjem dezinformacija pokušavaju da me diskredituju i omalovaže moj rad. Šteta koja mi je ovom prilikom naneta je nesaglediva, jer je moj ugled, dostojanstvo i sav trud da vaspitam i obrazujem svoje učenike doveden u pitanje. Još veće je moje razocarennje kada iz godine u godinu vidim degradaciju morala, savesti i empatij ,kao i odsustvo stida i poštovanja autoriteta od strane mladih naraštaja. Umesto proverenih i pravih vrednosti kojima svi trebamo težiti (na prvom mestu istine, pravde, poštenja, casti, marljivosti i humanosti) izvitoperen i poremećen sistem vrednosti u našem društvu doveo je do toga da je na ceni nerad, lenjost, laž, manipulativnost, egoizam, agresija i bezobzirnost -navodi se odgo voru Jovana Mirkova.