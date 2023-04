"RODITELJI SU KRIVI ZBOG EKSKURZIJE IZ PAKLA" Sagovornici Kurir TV: Sami su organizovali izlet, nastavnici angažovani mimo škole

Osnovci jedne beogradske škole u subotu su otišli na rekreativnu nastavu koju su samoinicijativno organizovali pojedini nastavnici i učitelji preko turističke agencije „Super kamp“.

Deca su otputovala na Taru na pet dana, ali uslovi koji su ih tamo dočekali nisu ispunili njihova očekivanja, niti novac koji su roditelji morali da izdvoje za ovu eskurziju.

Našu redakciju su kontaktirali zabrinuti roditelji koji strahuju da im se deca ne zaraze šugom ili nekom drugom bolešću zbog loših higijenskih uslova.

Zbog traumatičnog iskustva dece, ali i opravdane frustracije roditelja, gosti jutarnjeg programa su Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Yuta i Darko Eger, direktor OŠ "Kneginja Milica".

S obzirom na to da je redakcije Kurira stupila u kontakt sa direktorkom škole koju pohađaju učenici, a da je rekla da ne zna o čemu se radi i da su roditelji samoinicijativno sa nastavnici organizovali put, Eger je obrazložio kako je došlo do cele zbrke:

- U ovom slučaju ima dosta pomešanih detalja. Rekreativna nastava ili ekskurzija može da se dogodi samo u organizaciji škole. Ovde je očigledno reč o nekoj ad hok aktivnosti. Svaka škola usvaja raspored aktivnosti početkom godine, odnosno do 15. septembra. Dakle, definisani su termini izvođenja svih planiranih aktivnosti van onih nastavnih. Jako je čudno kako je ovde mogao da bude neki drugi termin.

Nastanvnici nisu bili u svojstvu nastavnika, već građana 01:13 Nastanvnici nisu bili u svojstvu nastavnika, već građana, ako se posmatra pravni aspekt! Bojana Stojanović Rosić iz udruženja roditelja uključila se u diskusiju putem video poziva: - Dakle, rečeno je da su roditelji organizovali ovu ekskurziju i samim tim ne vidim razlog zbog kojeg bi škola, kao institucija, imala bilo koji deo odgovornosti. Škola nije organizovala putovanje, pa nije ni mogla biti upućena. Nastavnici koji su organizovali izlet nisu bili u svojstvu nastavnika, već građana.

Seničić je rekao da odgovornost snosi turistička agencija, kao organizator putovanja.

- Ne radi se ni o rekreativnoj, niti ekskurziji, to je potpuno jasno. Uvek organizator putovanja, a u ovom slučaju je to turistička agencija, snosi odgovornost. Naravno, i sve ono što je uključeno u organizaciju, to su prevoz, smeštaj, hrana... Sam dogovor koji je napravljen između pojedinih nastavnika i roditelja, nikako ne uključuje školu niti bilo koga iz ministarstva prosvete. Ovo je individualna aktivnost roditelja, koji s Vajber grupama lako budu u komunikaciji, te dogovaraju ovakve aktivnosti sa jednim ili dva profesora. Oni su u svojstvu građana, odnosno privatnih lica učestvovali u organizaciji puta. To je standardno turističko putovanje - rekao je Seničić, pa dodao:

- Trebalo je i roditelji da povedu računa kada su ugovarali ovakvo putovanje. S obzirom na to da ova agencija nije član naše organizacije, ja sam ih kontaktirao i rekli su mi da nemaju niti jednu zvaničnu žalbu od roditelja ili dece.

