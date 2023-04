Žensko dete tuđa kuća. Koliko često ste čuli da neko izgovori ovu rečenicu, a da pritom ni sami niste sigurni da li se šali? U Srbiji je, verovali ili ne, mnogo onih koji kada ovo kažu, uopšte se ne šale. Muška i ženska deca su još od perioda posle Drugog svetskog rata izjednačena kada je nasleđivanje imovine u pitanju.

Međutim, u našem društvu i dalje postoji običaj u kojem primat u nasleđivanju imaju muški članovi porodice i da bi žena ukoliko je nasledila imovinu, iste trebalo i da se odrekne u korist muškog srodnika, najčešće brata. Na kraju krajeva, na to je teraju uža i šira porodica.

Advokat Vanja Macanović, iz Autonomnog ženskog centra, gostovala je u Pulsu Srbije gde je otkrila šta za ženu znači kada ostane bez imovine.

- Kod nas su žene na selu učene da treba da se odriču svoje imovine. To nije samo u pitanju kada se sestre odriču u korist braće, već se i majke odriču u korist sinova. Mi često imamo prilike da nas zovu žene sa sela, koje su se odrekle imovine i onda shvataju da ih oni izbacuju iz kuća u kojoj su one ulogale čitav svoj život ili vek. Faktički taj neko ko je vlasnik ima pravo da traži da se ona iseli - rekla je Macanović i dodala:

03:31 OVO JE GLAVNI RAZLOG ZAŠTO ŽENA KOJA JE ŽRTVA NASILJA, NE POKUŠAVA DA SPASI SEBE? Macanović otkrila: Sve počinje od njenog brata

- To jeste nasilje i postavlja se pitanje da li one imaju gde da odu ili da se vrate. Sve ove sestre koje su se odricale svoje imovine ostaju da žive u tim nekim nasilnim brakovima zato što su se odrekle onoga gde bi eventualno imale priliku da se vrate. Sada to više nemaju jer ih tamo više neće.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs